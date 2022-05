První šanci měli domácí už ve druhé minutě, po nepřesném odkopu brankáře Šedy zakončoval z hranice pokutového území Zmrzlý jen do blokujících obránců. Pak se dlouho hrál opatrný zápas s naprostým minimem větších možností.

Až po 30 minutách se k pokusu zpoza vápna dostal hostující Hlavatý, ale branku přestřelil. O pět minut později našel Zmrzlý na opačné straně Breiteho, jenže také on zamířil nad. V druhé minutě nastavení první půle šla Boleslav z úvodní střely na branku do vedení. Po dlouhém autu z levé strany odvrátil Breite míč jen na volného Pecha, který střelou k tyči nedal gólmanu Stejskalovi šanci a skóroval poprvé v ligové kariéře. Hosté dokonale využili ošetřování domácího kapitána Hubníka, jenž už do druhé půle nezasáhl.