Svědík potvrdil, že zůstává koučem Slovácka. Se Sadílkem, který míří do Sparty, už nepočítá

„Kdybych měl někam namířeno, tak bych tady rozhodně nebyl. Zůstávám definitivně ve Slovácku," potvrdil Svědík, který si v pauze po nedávném triumfu svého týmu v Českém poháru odpočal. „Díky rodině a dětem jsem nabral psychické síly," svěřil se.

Na prvním tréninku přivítal sedmnáct hráčů do pole a dva brankáře. Z loňského kádru už chybějí útočník Jurečka, jenž přestoupil do Slavie, obránce Divíšek, který posílí prvoligového nováčka z Brna, a Lukáš Sadílek, jemuž vedení klubu umožnilo připravovat se se Spartou. „Už s ním nepočítám," pokládá Svědík za hotovou věc, že starší bratr reprezentanta Michala Sadílka odejde na Letnou. Součástí transferu by mohlo být hostování středopolaře Trávníka. Odchovanec Slovácka se vrací z Turecka, avšak je stále kmenovým hráčem Sparty.

Kouč dal ještě několikadenní volno reprezentantům. Až na začátku příštího týdne se do přípravy zapojí brankář Borek, Vecheta či estonský rychlík Sinjavskij, který přichází z Karviné, a je prozatím jedinou předsezonní posilou mužstva z Uherského Hradiště.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Lukáš Sadílek odchází ze Slovácka.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Máme prozatím tři fotbalisty minus, a jen jednoho nového. Doufám, že se to brzy změní. Potřebujeme nahradit odcházející borce a přivést ještě i hráče navíc, abychom tým zkvalitnili. Vždyť nás čeká náročný podzim se třemi soutěžemi," připomněl Svědík, že Slovácko má jistotu třetího předkola kvalifikace Evropské ligy. „Věřím, že si to vedení uvědomuje," dodal.

To, že dva hráči jeho mužstva míří do špičkových českých klubů, považuje za ocenění práce všech, kteří se kolem fotbalu v Hradišti točí. „Že je o Jurečku a Sadílka tak velký zájem, je pro nás velice dobrá vizitka. Teď půjde o to, abychom za ně získali náhradu. Typologicky podobné fotbalisty máme vyhlédnuté, snad jednání dobře dopadnou. Byl bych samozřejmě rád, kdyby noví hráči dorazili kvůli sehranosti co nejdřív," přeje si Svědík.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Slovácka Martin Svědík s trofejí za vítězství ve finále MOL CupuFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Trochu ho překvapuje, že si reprezentant Jurečka nakonec místo preferovaného zahraničí zvolil za nové působiště Slavii. „Typologicky by ale mohl do týmu vhodně zapadnout. Takový přestup si za velice povedenou sezonu zasloužil," tvrdí.

Fotbalisté Slovácka už vědí, že budou mít v srpnu dva dvojzápasy na to, aby se dostali do základní skupiny Evropské či Konferenční ligy. „Zdá se to být velice blízko. Jenže čtveřice týmů, z nichž vzejde náš první pohárový soupeř, je mimořádně silná. Muselo by se sejít úplně všechno včetně potřebného štěstíčka, abychom přes něj postoupili," má Svědík jasno.

Foto: fcslovacko.cz Milan Petržela si i v 38 letech zdravotní a kondiční testy viditelně užívá.Foto : fcslovacko.cz