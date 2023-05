Takové penalty nikdo nechce, říká bývalý sudí o výhře Sparty. Faul Vydry? Absolutně bez respektu!

Sparťanskému talentu Vydrovi sice byla za brutální zákrok udělena žlutá karta, jenomže videotechnika především rozebírala již zmíněný souboj v šestnáctce Slovanu. „Pohyby obou hráčů byly naprosto přirozené a došlo ke kontaktu. To ale neznamená, že by měl následovat pokutový kop. Pokud by měl VAR zasáhnout, tak u situace, která následovala poté," rozebírá Hrubeš, jenž v nejvyšší soutěži odpískal přes 180 zápasů.

A pokračuje. „Vydra šel do protihráče Mészárose absolutně bez respektu ke zdraví a málem mu končil kariéru. Je to moment, který do kterého by měl VAR zasáhnout a doporučit k přezkoumání u monitoru," je přesvědčený bývalý elitní rozhodčí a jedním dechem dodává. „Oddechl jsem si, že nedošlo na vážné zranění. Za toho hráče mě to bolelo," přiznává.