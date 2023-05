PŘÍMÁK: Zákrok na Kuchtu? Jestli to rozhodčí viděl, tak má nadpřirozené schopnosti, myslí si bývalý sudí

První ze dvou pokutových kopů nařídil rozhodčí Dominik Starý za faul domácího Gigliho Ndefeho na unikajícího sparťana Jana Kuchtu. Ze záběrů je vidět, že Ndefe trefil Kuchtu kolenem do lýtka, což posoudil Starý na místě jako faul a nařízenou penaltu potvrdil i VAR. Bývalý arbitr a host Přímáku Hrubeš má ale své pochyby: „Pokud rozhodčí Starý tvrdí v pozápasovém rozhovoru, že na hřišti viděl, jak Ndefe kolenem trefil Kuchtu do lýtka, tak to na mě působí, že má buď nadpřirozené schopnosti, nebo že hádal, což samozřejmě není žádoucí."