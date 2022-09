Talent Ševčík: Sparta, Slavia, nejlepší střelec? Na šrumec jsem si zvykl. Čas na kamarády je vždy

Zbrojovce i vám osobně se zatím na podzim velmi daří. Jak si poslední týdny užíváte?

Plnou parou, takový start jsem nečekal, ale samozřejmě mi to nevadí. Neměl jsem žádná očekávání a cíle, kolik gólů mám dát. Spíše jsem se chtěl do první ligy adaptovat stejně jako do té druhé. Zatím se mi daří nad očekávání.

Brno je jako nováček průběžné šesté. Byl pro vás přesun o level výše velký skok?

Po fotbalové stránce ani ne, spíše musíme soupeře jinak číst a lépe se na něj připravovat. Kvalita v první lize je oproti druhé ještě někde jinde, ale vše je o hlavě.

Čím si dobré výsledky vysvětlujete?

Udrželi jsme herní pohodu, která u nás panovala. I když někdy nešly zápasy zvládnout po fotbalové stránce, uspěli jsme jako tým, byla vidět síla kolektivu. Přechod o soutěž výš jsme díky tomu zvládli suprově, táhneme za jeden provaz.

Michal Ševčík a Filip Souček na srazu 🇨🇿 @ceskarepre_cz před baráži proti 🇮🇸 Islandu 📸 https://t.co/dfTTpKtSfo pic.twitter.com/4J2vzLo0Ag — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) September 20, 2022

V souvislosti s vaším jménem už se zmiňují největší české kluby, nejčastěji Sparta. Jak to v mladém věku vnímáte?

Ze začátku toho bylo hodně, šrumec jsem si užíval. Ale pak vše dospělo do bodu, že už mi nebylo nepříjemné, když se každý zajímal. Zvykl jsem si. Jen rodiče občas ostatní zastavují a ptají se, co mladej. Naši ale ne vždy mají náladu.

Vás také zastavují?

Občas se to stane. Na MOL Cup v Rosicích jsem dostal volno, a když jsem procházel na tribuně, bylo toho dost. Sparta, Slavia, tři body v Teplicích, budeš nejlepší střelec, nebo ne? Člověk na to musí mít povahu. Zpočátku jsem byl v šoku, ale jak říkám, vše je o zvyku.

Máte představu nebo sen, kam byste chtěl po angažmá v Brně zamířit?

Nekoukám do budoucna. Samozřejmě, každý chce dělat kariéru a vyhrávat tituly. Já ale takový nikdy nebyl, vždy jsem se soustředil na daný moment a ten si užíval. Teď je pro mě důležité, abychom co nejlépe odehráli podzim, abych týmu co nevíce přispěl. Co bude v létě, se neví. A pak? Těžko říct, jak se mi bude dařit. Sezonu ale dohraju ve Zbrojovce.

🚨🚨BREAKING: Záložník Michal #Ševčík by měl po této sezóně zamířit na trvalý přestup do Sparty! #ACSparta [Deník Sport] pic.twitter.com/6kjfrJJuQU — Sparťanské Zprávy (@spartazpravy) August 24, 2022

Začínal jste v Třebíči, pak Brno nebo třeba hostování v Jihlavě. Volíte pozvolnou kariérní cestu?

Může to tak být. Ale vidíte, jakou máme aktuální pozici v tabulce. Nic mi nechybí, takže si ligu v Brně užívám a těší mě, že jsem plnohodnotnou součástí týmu.

Přibližně před rokem jste říkal, že musíte zrychlit, zesílit a zapracovat na hlavičkových soubojích. Daří se?

Pořád je co zlepšovat, snažím se na sobě neustále makat. Uchlácholit se tím, že jsem zrychlil nebo zesílil? To není měřítko, aby se uspokojil. Pořád je kam se posouvat, dovednosti musím dále pilovat.

Je o vás známo, že máte rád rybaření. Kdy jste naposledy vyrazil?

Tak dva až tři týdny zpátky s přítelkyní, ale bylo to po dlouhé době, protože jak se rozjela sezona, není čas. Byl jsem také jeden den s Berkym (brankář Zbrojovky Martin Berkovec, pozn. aut.) mezi tréninky na Svratce a asi po dvou minutách jsem chytl pomalu životní rybu. Bolena dravého. Berkymu jsem samozřejmě řekl, že je to běžná věc. (smích)

Takže rybaříte hlavně v Brně?

Spíše chodím u nás na Dalešickou přehradu nedaleko Třebíče.

Dokážete skloubit fotbalový a rodinný či osobní život?

Jsem zastánce toho, že když se chce, jde všechno. Člověku, který mi řekne, že nemá čas na přítelkyni nebo kamarády, nevěřím. Sedm až osm hodin denně spím a zbytek se dá využít sto procent. Jak s přítelkyní, tak na trénink, ryby, rodinu a i čas na práci navíc se vejde.

Lvíčata dnes večer zahájí bitvu o postup na mistrovství Evropy 🏆 🆚 Island 🏟️ Víkingsvöllur 🕰️ 18:00 📺 @sportCT pic.twitter.com/hAsXXL85Fq — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 23, 2022

Už v pátek začíná dvojzápas s Islandem o ME do 21 let. Startujete venku, hrát se bude na umělé trávě. Může to být pro vás nevýhoda?

Přes zimu každý hraje na umělce. Jen si na povrchu musíme zatrénovat, abychom si ho osahali. Ale neměl by to být problém, stejně jako vítr a déšť. Nemůžeme se vymlouvat.

Považujete český tým za favorita baráže?

Vím, čeho jsme schopní, a doufám, že to ukážeme. Vždy se soustředím na sebe, ne na soupeře. Pokud dáme do dvojutkání všechno, postoupíme.

Někteří vaši spoluhráči vnímají reprezentační sraz i jako oživení sezony. Berete to stejně?

Možná jde o odreagování od ligového módu. Zápasové vytížení ale bude doufám stejné, navíc hned po návratu jedeme se Zbrojovkou do Jablonce. Sraz tedy rozhodně neberu jako volno.

V kvalifikaci jste tolik prostoru nedostával. Očekáváte, že se podíváte více na hřiště?

Každý chce hrát co nejvíc, ale musím to brát i tak, že jsem se zapojil právě až během kvalifikace. Pořád v týmu patřím k nejmladším a vždy budu respektovat rozhodnutí trenérů.