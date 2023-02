Talent Sparty se ocitl v hledáčku bohatého klubu, tvrdí Turci

Má před sebou evropský šampionát fotbalistů do 21 let v Gruzii, momentálně však těžko hledá cestu do sestavy Sparty. O devatenáctiletý talent Adama Karabce se podle tureckých zdrojů zajímá Galatasaray. Bohatý istanbulský lídr turecké ligy má spolu s letenským záložníkem údajně v hledáčku také dvacetiletého Martina Baturinu z Dinama Záhřeb.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Adam Karabec ze Sparty Praha během utkání s SK Dynamo České Budějovice.Foto : Vlastimil Vacek, Právo