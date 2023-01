Přetlak ve Spartě, mladíci nedostali ani minutu. Mají to těžké, netají Priske

Herní systém a velká konkurence. To jsou podle trenéra Briana Priskeho dva hlavní důvody, proč ze sestavy fotbalové Sparty zcela vypadli Kryštof Daněk a Adam Karabec. Ani jeden ze záložníků české reprezentace do 21 let v generálce na ligu s Norimberkem (3:1) nedostal na letenském trávníku ani minutu. „Trénují dobře, ale mají to těžké,“ líčí kouč situaci obou mladíků.

Článek Fotogalerie +7 Trenér Lvíčat Jan Suchopárek má o starost víc. Červnové mistrovství Evropy v Gruzii je jarní metou jedenadvacítky. Dva sparťani patří k jejím důležitým záložníkům. Nad jejich herním vytížením před šampionátem ovšem visí velký otazník. Kryštof Daněk si během tří lednových přípravných zápasů zahrál jen jeden poločas proti Stuttgartu. Adam Karabec dokonce nenastoupil vůbec, což je vzhledem ke značné rotaci sestavy na pováženou. „Hlavním důvodem je vysoká konkurence uvnitř týmu, která nakonec rozhoduje, kdo se prosadí do nominace. Dáňa i Kara to jednoduše mají těžké, což je způsobené i herním systémem, který jsme zvolili. Míst na jejich postech není tolik a přednost dostali jiní. O tom to ale je. Jsme ve Spartě, kde je vysoká kvalita a soutěživost uvnitř týmu potřebujeme," vysvětluje Brian Priske, trenér Sparty. Vydařená generálka na ligu. Sparta v přípravě porazila Norimberk 3:1Video : Sport.cz Daněk s Karabcem sice byli v sobotu proti Norimberku na lavičce, ale jako jediní dva hráči z pole se na hřiště ani na minutu nedostali. „Je to pro ně těžká situace, oba jsou ale mladí a musí se učit. Trénují dobře, musí si však počkat na svoji šanci a využít ji," říká dánský kouč. Za dané situace by mladíkům snad více prospělo hostování. Na Letnou se vám nebude jezdit lehce! Vzkazuje Brian Priske soupeřům SpartyVideo : Sport.cz „Jsem rád, že tu jsou a budu moc rád, když zůstanou i po konci přestupového období. Hovory o hostování jsou složité, jelikož se jedná o dohodu mezi hráčem, trenérem a klubem," přemítá Priske. „Je potřeba si uvědomit, že se nám vrátili hráči po zranění. Lukáš Haraslín, Jakub Jankto, přišel Awer Mabil, je tu Kuchta se Čvančarou, na které zase tlačí Minčev. Je na nich, aby mi ukázali, že jsou lepší než hráči, kteří momentálně nastupují. Co se ovšem týče jejich nasazení a profesionalismu, je vše na nejvyšší úrovni," ujišťuje trenér. V generálce se musel obejít bez tří zraněných Pavelky, Höjera a Sadílka. „Casper je mimo od zápasu se Stuttgartem, Lukáš dostal také během utkání ve Španělsku šlapák a má nyní problém si kvůli oteklému místu obout botu. V úterý by se však měl již vrátit do tréninku. U Höjera to bude trvat trochu déle," avizuje Priske. Sestavy v lednové přípravě Sparta - Stuttgart 2:0 (1:0) I. poločas: Kovář - Mejdr, Vitík, Panák, Kamenovič - Höjer, Jankto, Pavelka (36. Sadílek), Daněk, Minčev - Čvančara. II. poločas: Vorel - Wiesner, Vydra, Sörensen, Zelený - Goljan, Mabil, Sadílek, Kairinen, Haraslín - Kuchta. Sparta - Salcburk 1:2 (1:1) Kovář - Vitík (60. Jankto), Panák (46. Vydra), Sörensen - Wiesner (60. Mejdr), Kairinen (60. Laci), Sadílek (46. Krejčí mladší), Zelený (60. Goljan) - Mabil (60. Minčev), Čvančara (60. Kuchta), Haraslín. Sparta - Norimberk 3:1 (3:1) Kovář - Panák (59. Vydra), Vitík, Sörensen - Wiesner (78. Mejdr), Kairinen, Krejčí mladší (46. Laci), Zelený (78. Goljan) - Kuchta (65. Minčev), Čvančara (59. Mabil), Haraslín (65. Jankto). FORTUNA:LIGA Priskeho rozkaz zněl jasně. Vyslat signál, že pro soupeře to na Letné nebude jednoduché