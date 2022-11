Teplický útočník Filip Žák se raduje poté, co vstřelil branku do sítě Liberce.Foto : Ondřej Hájek, ČTK

Liberec vstoupil do utkání aktivněji, domácí ale udeřili hned z první útočné akce. Žák si naskočil na Trubačův centr a hlavičku umístil k tyči do protipohybu brankáře Vliegena. Sedmadvacetiletý útočník se sedmou brankou v ročníku posunul do čela klubové tabulky střelců.