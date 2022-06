"Zápas přesně splnil ta očekávání, která jsme od něj měli. Hráli jsme s kvalitním druholigovým soupeřem. Některé hráče jsme záměrně dali do pozic, v nichž jsme je chtěli vidět. Někteří to zvládli lépe, jiní hůře. Zápas zapadal do kondičního bloku, úplně nám nešly nohy," uvedl pro klubový web trenér Hanáků Václav Jílek.