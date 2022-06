Plzeň zřejmě našla náhradu za Beauguela! Její kádr naopak opouštějí dva hráči

Plzeň se netají, že vzhledem k náročnému programu, který ji minimálně v úvodu sezony čeká (19. července vstoupí do předkol Ligy mistrů), chce přivést ke dvojici Chorý-Kliment a mladému Trusovi ještě jednoho útočníka.

„Pokud to bude zajímavý a dostupný hráč, určitě o něj budeme mít zájem. Této varianty se nezříkáme," prohlásil asistent Pavel Horváth po úterní vítězné přípravě se Slovanem Bratislava (3:1), ve které se dvakrát gólově prosadil Chorý. Dost možná se už brzy na tréninku sejde s Ciciliou.

Sedmadvacetiletý rodák z Nizozemských Antil nenastoupil do přípravy se Slováckem, údajně se čeká jen na čtvrtek, kdy mu vyprší kontrakt a stane se volným hráčem. V tu chvíli mu nebude nic bránit v tom, aby se zapojil do přípravy Viktorie.

"O hráče má Plzeň zájem, už tam absolvoval fyzické testy. Klub ho určitě vyzkouší, projde i zdravotní prohlídkou, ale že by bylo jeho angažování hotovou věcí, to určitě ne," uvádí zdroj Sport.cz ohledně případné posily západočeského klubu. Podle všeho Cicilia nepřišel na testy v ideální kondici, což nemile překvapilo zkušeného kouče Michala Bílka.

Vzhledem k fyzickým parametrům by mohl být Cicilia vhodnou náhradou za nejlepšího střelce uplynulého ročníku Jeana-Davida Beauguela, který po mistrovské sezoně odešel. Působil například v Cáchách, v Rodě Kerkrade nebo v druholigovém FC Eindhoven. Od léta 2020 hrál za Slovácko, za které v 41 ligových zápasech vstřelil 9 gólů.

Naopak početný kádr Viktorie v nejbližších dnech opustí záložníci Káčer s Janoškem, kteří už nenastoupili proti Slovanu. Káčer podle informací Sport.cz odchází do Dunajské Stredy. Do zmíněného utkání sice nezasáhl ani záložník Mosquera, ten si však odletěl vyřídit nový pas do Barcelony.