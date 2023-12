Teplice získaly ze Slavie mládežnického reprezentanta

Fotbalisty Teplic posílil český reprezentant do 21 let Albert Labík. Devatenáctiletý levý obránce bude na severu Čech do léta 2025 hostovat z pražské Slavie. Teplice o tom informovaly na klubovém webu.

Foto: Pavel Mazáč/CNC, Profimedia.cz Fotbalisty Teplic posílil český reprezentant do 21 let Albert Labík

Labík může v aktuálně desátém týmu prvoligové tabulky debutovat v nejvyšší soutěži. Poslední rok a půl pravidelně nastupoval ve druhé lize nejprve za slávistickou rezervu a na podzim za Vlašim, kde vstřelil tři branky. V jednadvacítce odehrál Labík na podzim kvalifikační duel s Walesem a zasáhl i do přátelského zápasu proti Slovensku.