Třaskavé změny majitelů. Snad Tykač do Slavie něco pustí, říká expert

Největší pozornost je upřená na Slavii, kterou by měl od současných čínských vlastníků koupit uhlobaron a čtvrtý nejbohatší Čech Pavel Tykač. „Je to rychlé, začalo se o tom mluvit nedávno. Ani jsem nevěděl, že Číňané chtějí klub prodat,“ poznamenal Rajnoch.

„Slavia podle mě nemá s českými majiteli dobrou zkušenost, ale pan Tykač peníze má a věřím, že do klubu něco pustí, aby byl konkurenceschopný a vychovával mladé hráče pro český fotbal,“ vykládal Rajnoch. „Slyšel jsem, že by se v nové éře mělo dotáhnout tréninkové centrum, což je pro Slavii strašně důležité. Tohle jí chybí k tomu, aby byla klubem na top úrovni a měla kvalitní zázemí pro mládež jako třeba Sparta.“

Může změna majitelů znamenat i změny v managementu? „Zrovna ve Slavii to asi není potřeba,“ podotkl Rajnoch. „Nový majitel ví, že v panu Tvrdíkovi (předsedovi představenstva) má velkou osobnost. Nemyslím to špatně, ale Tvrdík má v zákulisí vliv. Byla by škoda o něj přijít.“

V Liberci se blíží ke konci éra dlouholetého bosse Ludvíka Karla, s kterým Slovan vyhrál tři tituly a dostal se do čtvrtfinále tehdejšího Poháru UEFA. „O panu Karlovi si každý může myslet, co chce, ale před jeho úspěchy s Libercem klobouk dolů. Tři české tituly jsou po Spartě, Slavii a Plzni nejvíc,“ připomněl Rajnoch. „O Karlově odchodu se mluví dlouho: chtěl klub předat v rámci rodiny, což nevyšlo. Držel to co nejdéle a teď už asi nastal čas. Bude zajímavé sledovat, jaký bude Liberec bez Karla.“

Mluví se o tom, že by většinový podíl ve Slovanu měl převzít podnikatel Ondřej Kania, s nímž by se do klubu mohl vrátit jeho někdejší sportovní ředitel Jan Nezmar. „Honza je patriot a do Liberce patří,“ pravil Rajnoch, jenž ve Slovanu odehrál třináct ligových zápasů.

„Liberec měl vždycky specifickou kabinu, kterou uměl udělat realizační tým a celkově lidi od trávníkáře po Kuldu,“ zmínil Rajnoch klubovou ikonu, populárního kustoda Petra Ulihracha. „Hráči se mění, ovšem atmosféra je ve Slovanu vždycky dobrá. Je to rodinný klub a spousta hráčů tam zůstala i po skončení kariéry.“

Velké změny nejspíš čekají i poslední České Budějovice: majitel Vladimír Koubek má jednat se zahraničním investorem. Koubek přišel do Dynama předloni na jaře a u fanoušků není moc populární; ve hře je údajně i varianta, že mu v klubu zůstane minoritní podíl. „V Budějovicích je něco špatně a je to vidět i na hřišti,“ zdůraznil Rajnoch.