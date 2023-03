Titul? Jsme na dobré cestě, cení si Priske. Ukázali jsme hlad a dobrou mentalitu

Fotogalerie +1

Nic nepodcenili, zase se připravili. Letenští s Baníkem v lize i potřinácté v řadě zabodovali. Hladkou výhrou se posunuli na druhé místo.

„Pokud se podíváte na konečný výsledek, vstřelené góly, vezmete v úvahu čisté konto, mentalitu hráčů a úsilí, s jakým nasazením pracovali, tak určitě můžeme říci, že to byl skvělý zápas. Jsem rád, že jsme si udrželi hladovost a předvedli opravdu dobrý výkon," kvituje Brian Priske.

„Je pravdou, že jsme mohli hodnotit v úplně jiném rozpoložení, jelikož Baník měl šance, které neproměnil. Branky dovedou utkání silně ovlivnit, jako se třeba stalo ve Zlíně. V Ostravě nás ale ve správný moment podržel brankář. Můžeme tedy říci, že to byl zápas podle našich představ," dodává dánský kouč.

Sparta tedy stále výrazněji promlouvá do bitvy o titul. „Já se moc nezajímám, co se o nás píše, jedním z důvodů je i moje jazyková bariéra. Samozřejmě cítím, že jsme na dobré cestě a že naše hra má vysokou úroveň. Ale pořád je to, stejně jako před tím, jen o nás," předesílá Priske.

„Vím, že očekávání jsou ve Spartě vysoká, my ale musíme hlavně pokračovat v tvrdé práci a držet se našeho plánu. Někdo může spekulovat, jak bude vypadat konec sezony, to ale není pro nás. My se musíme soustředit na udržení disciplíny a hrát tak, jako doteď," zdůrazňuje trenér Sparty.

Mužstvo se vzhledem ke ztrátě po podzimu dostalo před Plzeň a za záda Slavie nečekaně rychle.

„Předpokladem bylo, že Plzeň se Slavií musí ztrácet a my sami vyhrávat. Jsme však obezřetní. Důležitých zápasů je před námi ještě strašně moc, včetně vzájemných. Myslím, že všechny tři vedoucí týmy ještě budou ztrácet," poukazuje internacionál Tomáš Sivok, manažer A-týmu.