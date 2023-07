Trefil Čvančaru a rozžhavil Radu doběla. Na Spartě její nový gólman inkasoval bodycam gól

Kdyby Tomáš Čvančara před pár dny neodešel do Německa, šlo by o zajímavé setkání. Vytáhlý útočník by při vzpomínce na citelný vzájemný kontakt rozhodně nevítal dánského brankáře s otevřenou náručí...

„Jedna perlička z Konferenční ligy. Vindahl při zápase v Alkmaaru šel pozdě do centru a trefil pěstí do hlavy Tomáše Čvančaru. Penalta se bez VAR bohužel nekopala a Čvanči zápas nedohrál s podezřením na otřes mozku. Ale jinak brankář pochytal neuvěřitelný věci," poukazuje Martin Bergman, mluvčí Jablonce.

Tým ze Střelnice podal v Nizozemsku dobrý výkon, ale z výhry 1:0 se radovali domácí.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Jablonce Petr Rada v akci.

Čvančara musel po tvrdém K.O. o přestávce odstoupit. Trenéra Petra Radu rozlítilo, že slovinský rozhodčí Obrenovič za Vindahlův zákrok na Čvančaru neodpískal penaltu.

„Já tohle prostě nechápu. Doma máme VAR a neumíme ho používat a na evropské úrovni VAR není. Tomáš Čvančara nám pozvracel celou kabinu, má otřes mozku a my máme dalšího hráče mimo. Musíme teď připravit jeho převoz. Na této úrovni by to měli rozhodčí vidět," čílil se jablonecký kouč.

Jedna perlička z #UECL. Při zápase v Alkmaaru Vindahl šel pozdě do centru a trefil pěstí do hlavy Tomáše Čvančaru. Penalta se bez VAR bohužel nekopala a Čvanči zápas nedohrál s podezřením na otřes mozku. Ale jinak pochytal neuvěřitelný věci. https://t.co/q1uYJLfPYd — Martin Bergman (@MBergman87) July 25, 2023

Vindahl Jensen pak chytal i v Jablonci, kde ho při remíze 1:1 překonal jen Miloš Kratochvíl.

Porážku s českým protivníkem tak dánský gólman okusil až letos v lednu na Spartě. Norimberk jí podlehl 1:3.

„Prohra samozřejmě nikdy není příjemná, do toho inkasovaný gól natáčený na bodycam (z pohledu hráče), který na mě pořád vyskakoval na sociálních sítích. Odteď tu ale budu nastupovat na té správné straně," říká Vindahl Jensen s úsměvem v prvním rozhovoru pro Sparta TV.

Poukazuje tak na druhou branku, kterou mu vstřelil Lukáš Haraslín. Právě slovenský křídelník měl v utkání na prsou kameru.

„Kameru na hrudi jsem se snažil nevnímat, což úplně nešlo. Hrál jsem možná s dvěma kily navíc," kvitoval Haraslín. „Zeptejte se v zákulisí, proč jsem kameru dostal právě já, nevím. Ptali se mě, řekl jsem, že zkusím, kolik vydržím. Vydržel jsem poločas. Gól jsem dal, tak se podívám, jestli je z toho aspoň pěkný záběr," culil se.