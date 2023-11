Trenér Šmicer má zábavu, tipuje sestavu Slavie. Málokdy ji trefím, přiznává

Má nabitý víkend. V sobotu dopoledne přivezl předseda SK Dolní Chabry nováčka pražského přeboru na hřiště ČAFC Praha. Nejen to, mužstvo také koučoval. „Kdepak, nejsem trenér na plný úvazek. Náš trenér má stopku, tak jsem šel na lavičku,“ vysvětluje šéf klubu Vladimír Šmicer.

„Plzeň bych rozhodně nestavěl do role outsidera. V evropských pohárech hraje výborně, kádr má kvalitní. Samozřejmě jí bude chybět Durosinmi. Dával góly, stal se pro ni důležitý, takže jeho absence je oslabením. Čekám velké utkání s výborným výsledkem pro Slavii,“ culí se Šmicer.

„Už je to taková rutina, že si vždycky tipujeme, jaká bude sestava. A málokdy se mi ji podaří trefit…“ přiznává.

„Byl jsem teď se Slavií v Římě, tak jsme se o tom s trenéry bavili. Už trochu znám jejich pohled. Jejich svět je trochu jiný než můj pohled. Je to docela zábava tipovat sestavu Slavie. Ale rozhodující jsou výsledky, a přece nebudu říkat, že to dělají špatně, když jsou první v tabulce. To bych asi neměl,“ kření se Šmicer.