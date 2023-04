Tři sporné momenty včetně Čvančarova gólu. Žádný záběr neprokázal, že by ruka nebyla, hájí se sudí

Domácí rychle otočili skóre na 2:1 a v 39. minutě byli blízko třetímu gólu. Čvančara ve skluzu neusměrnil Kuchtovu nahrávku do sítě, po zmatcích při odkopu sice míč přešel brankovou čáru, Radina však kvůli údajné Čvančarově ruce gól neuznal. Z opakovaných záběrů se však nezdá, že by obránce Hlavica zasáhl sparťanského útočníka do ruky, trefil ho do hlavy. Situaci ještě zkoumalo video, původní verdikt však platil.