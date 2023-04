Fousek by si v Edenu přál West Ham a Fiorentinu. Nechtěl, aby Sparta se Slavií platily kalibrovanou čáru

Blíží se finále Konferenční ligy v Praze, které se odehraje v Edenu 7. června. Přípravy běží?

Běží velmi intenzivně od chvíle, kdy jsme finále dostali, to znamená více než rok. Za tu dobu jsme tu měli šest gigantických inspekcí UEFA. Vezměte si, že na každou přijede okolo čtyřiceti lidí. Náš projektový tým v čele s Michalem Zajacem, který je nesmírně zkušený, se tomu věnuje. Věřím, že finále bude úspěšné a dobře zorganizované. Česká republika a Praha se v tu chvíli stanou středobodem evropského fotbalu. Samozřejmě sledujeme, kdo by mohl přijet. Víme, že ve hře je West Ham s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem a Fiorentina s Antonínem Barákem. Uvidíme, jestli bude ve finále česká stopa.

Vladimír Šmicer nalosoval pavouka tak, že finále West Ham - Fiorentina může být. To by se vám líbilo, že?

Se Šmícou jsme spolu byli na úplně prvním losování v Istanbulu. Jeho ambasadorství bylo společným přáním UEFA a FAČR, protože je ikonou Ligy mistrů a evropského fotbalu. Někdy se mu losování vede líp, někdy hůř (úsměv). Myslím si, že finále bude každopádně skvěle obsazené, ale přiznávám, že mým neskromným přáním je právě finále s českou trojicí.

Bude asociace profitovat z pořadatelství této akce i finančně?

O dramaticky velkých ziscích se moc mluvit nedá, protože jde o soutěž UEFA, která primárně drží všechny své výnosy. Ale nejde zdaleka jen o finanční stránku, o které permanentně vyjednáváme. Pro nás to bude mít obrovské mimoekonomické efekty. Přínos je v prestiži. Bude tu celé vedení UEFA, evropského fotbalu, přijedou prezidenti jiných svazů, zástupci lig, klubů. V tom spočívá nesmírná přidaná hodnota. Řada věcí se u UEFA dá zúročit i později.

Už za pár dní bude Petr Fousek kandidovat do Výkonného výboru UEFAVideo : Sport.cz

V čem dalším?

Je to propagace České republiky, Prahy, českého fotbalu, naší asociace. Již v letech 2013 (Superpohár) a 2015 (mistrovství Evropy do 21 let) šly televizně zápasy do celého světa, sledovaly je miliony diváků. Dosah našeho pořadatelství byl obrovský. Teď to bude ještě lepší. Vezměte si první finále Konferenční ligy, které hrály AS Řím a Feyenoord. Padaly hlasy, že tohle bude druhotřídní soutěž, ale ve finále byly dva renomované kluby, spousty fanoušků zůstaly bez lístku. UEFA na reputaci pracuje, samozřejmě s Ligou mistrů se nedá nic srovnat, to je zlaté vejce, ale Evropská i Konferenční liga permanentně zaznamenávají výnosový progres na základě partnerství, které UEFA uzavírá. Tyhle věci umí famózně, UEFA není jen nejlepší sponzor, ale taky velký učitel.

Do gesce fotbalové asociace spadá komise rozhodčích. Jak jste s jejím fungováním spokojený?

Odpovím s nadhledem, protože mojí povinností je zachovat odstup. Rozumím, že celá řada fanoušků i klubových funkcionářů řeší každý víkend ruce, penalty, červené karty, ofsajdy a tak dále. Ale před dvěma lety jsme nastartovali nějaký proces, který nebyl vůbec jednoduchý, protože české rozhodcovství stálo na křižovatce. Personální, protože nastal úbytek rozhodčích ve sboru Radka Příhody, a reputační. Nejpodstatnější je, že za ty dva roky nedochází k tendenčnímu rozhodování, skandálům, které se děly předtím, k ovlivňování zápasů, což je pro mě strašně silný vzkaz dovnitř i navenek. Mou povinností je vidět ne jednotlivé stromy, ale celý les.

Smůlu už jsme si vybrali loni, teď je cílem jedině postup, velí před startem kvalifikace ME Petr FousekVideo : Sport.cz

Co z toho plyne?

Po vzoru UEFA jsme nastavili, že komise Radka Příhody je profesionální a je oproštěná od vlivu klubů, ligy i FAČR. Musí mít tři roky klid na práci. Tím neříkám, že je vše ideální. Jasně, chyby se dějí, víme, že třeba některé věci okolo VAR nebyly v pořádku. Je co zlepšovat. Řada sudích jsou mladí rozhodčí, kteří mají potenciál, ale chybí jim zkušenosti. Ze strany klubů někdy přichází kritika, že ten či onen má odpískáno málo zápasů, ale někde zkušenosti nabrat musejí. Je třeba zachovat chladnou hlavu a dodržet směr, který jsme nastolili. Proto jsem nepřítelem zvaní cizinců a zastáncem tuzemského rozhodcovství. Myslím, že to ligové kluby a LFA tak chápou, jsme ve shodě a je na Radkovi Příhodovi a jeho komisi, aby se vypořádali s jednotlivostmi.

Pokud jde o VAR, cítíte proti podzimu zlepšení? Zdá se, že je na jaře kolem videa méně emocí.

Ano, posun cítím. Jaro je z tohoto pohledu klidnější, ale na druhou stranu víme, že je vždycky náročnější. Ještě je před námi závěr základní části a nadstavba. Buďme obezřetní.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Rozhodčí Jan Machálek sleduje videozáznam během utkání Sparta Praha - Fastav Zlín.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Nejde jen o profesionální soutěže, ale také nižší úrovně. Myslíte si, že stín z éry bývalého místopředsedy Romana Berbra mizí?

Zdaleka není všechno v pořádku, vždyť je to běh na dlouhou trať. Věci jsme nastartovali na nejvyšší úrovni a snažíme se, aby prostupovaly dolů do pyramidy. Vezměte si, že FAČR má 340 tisíc členů, nějakých čtyři a půl tisíce klubů a máme asi čtyři tisíce rozhodčích. Věci nezměníme přes noc, ale posun se odehrává. Z mého pohledu jsme logicky dali celostátní komisi do vínku také další úkoly. Třeba ženské rozhodcovství, které předtím bylo jinde, má v gesci taky Radek Příhoda. Má svoji subkomisi, musíme ho rozvíjet. Stejně tak jsme zadali Příhodově komisi spolupráci s nižšími úrovněmi až po okresní svazy. On to nemůže dělat za ně, ale jeho komise se věnuje rozvoji na regionálních úrovních. Chceme také, aby byl koordinovaný systém postupů a sestupů. Další věc je unifikace pravidlových výkladů a metodiky. Jasně, první liga má VAR, ale u druhé ligy a nižších soutěží nelze na unifikaci pravidlových výkladů rezignovat. Pravidla se také vyvíjejí. Je třeba v koordinaci s pravidlovou komisí, kterou řídí Jiří Kureš, propracovat věci až do nejnižších pater pyramidy.

Když jsme u rozhodčích, velkým tématem je kalibrovaná čára. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík řekl, že by měla být součástí tendru na vysílací práva. Při podpisu smlouvy FAČR s LFA to potvrzeno nebylo. Jak to tedy je?

Z našeho pohledu je to jednoduché. Máme Rámcovou smlouvu s LFA, kde se VAR týká jedno ze dvou doprovodných memorand. Na FAČR směřují zodpovědnosti hlavně ohledně lidského faktoru. VAR koordinátorem je dnes Libor Kovařík, což je místopředseda komise rozhodčích, což je zákonitě logické. Technologie a technika spadá do kompetence LFA. Kalibrovaná čára by měla být primárně její starost, ale my ji v tom jednoznačně podporujeme. Je to dobré, nutné. Víme, že je to drahé. Na druhou stranu také vím, jaký je rozdíl mezi posuzováním ofsajdu s kalibrovanou čárou a bez ní. Působil jsem tři roky v Řecku, kde jsme ji ze začátku neměli, a když pak byla, bylo to jako nebe a dudy. Jsme dohodnutí na nějakém postupu. Domnívám se, že z logiky věci vyplývá, že by měl být televizní provider schopen zajistit kalibrovanou čáru.

Foto: FAČR Prezident UEFA Aleksander Čeferin (vlevo) vedle šéfa FAČR Petra Fouska.Foto : FAČR

O jejím zavedení se mluví hodně dlouho. Na světovém šampionátu v Kataru byly k vidění další novinky ohledně technických vymožeností. Nemáte obavy, že až se na ni český fotbal složí, bude už zastaralá, protože vývoj pokročí jinam?

Otázku chápu, ale my se nemůžeme srovnávat s tím, co měla FIFA v Kataru. My se musíme soustředit na to, abychom měli kalibrovanou čáru. Samozřejmě jsme zaznamenali, že Sparta a Slavia nabídly, že se na ni složí. Jsem ale zastáncem toho, že to musí být širší projekt, koncipovaný primárně z hlavních stran, tedy FAČR i LFA. Pokud bude součástí tendru a provider ji zajistí, bude řešení jednodušší. Poloautomatický ofsajd a další technické vymoženosti, co měla FIFA v Kataru, jsou nadstandart a jen otázka peněz.

Vy byste tedy nepodporoval, aby kalibrovanou čáru zaplatily jen Sparta se Slavií? A máte zkušenost z některé jiné země, kde by ji koupily dva nejbohatší kluby?

Nebyl jsem příznivcem toho, aby se na ni skládaly jen Sparta a Slavia. V tomto směru musí být vůdčí úloha FAČR a LFA. Jsem mnohem radši, když to bude nějaké objektivnější řešení. A k druhé části otázky dodám, že jsem nikde nezaznamenal, že by se na kalibrovanou čáru dva kluby skládaly. Venku se to řeší různými způsoby. Zaplatí ji liga, všechny kluby, někde přispívá stát, sežene se partner. Možností je mnoho.

Z dob Romana Berbra zbyla řada kauz. Jste spokojen, jak je řeší Etická komise?

V první řadě musím zdůraznit, že je nezávislá, což je třeba respektovat a hájit tuto nezávislost, ať si kdokoliv myslí o jejích verdiktech, co chce. Je to velký pokrok i proto, že jsme od začátku podporovali, že chceme změnit systém. Předchozí Etická komise zahájila v případě prohřešku šetření, pak ho přerušila a chtěla čekat na rozhodnutí justičních orgánů. My chceme řešit případy hned, a ne čekat čtyři pět let. Víme, jak je justice rychlá. Pak už to nebude pro účastníky třeba ani aktuální. Spisy byly obsáhlé a komise má svůj plán. Osobně chci, aby vše bylo uzavřeno co nejdřív. Odmítáme spekulace, že se komise chová selektivně, že jednou někoho řeší, podruhé ne. Snaha je jasná - vypořádat se s kauzami a obnovit důvěru ve fotbal.

Váš pohled na tresty, jestli se vám zdají přiměřené, asi nedostaneme...