Tři střídání Zlína? Jsem trenér ze staré školy, smál se Vrba po výhře

Po změně stran za to Severočeši málem Zlíňany potrestali. Brankář Ševců Dostál však obrovské příležitosti Yasserovi a Radostovi lapil. „Dosty nás podržel, a my jsme za to rádi. To jsou ty klíčové momenty, které rozhodují zápasy,“ přemítal Vrba. „Ale my jsme v té době už měli mít gólově navrch,“ zopakoval.