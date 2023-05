Trpišovský: Hráli jsme za sebe, Jurečka je tahoun, Ogbu má problém s přitahovačem

Jistě jste věděli, že Sparta před výkopem vašeho zápasu porazila Bohemians, i když prohrávala. Nebál jste se, že by tahle zpráva mohla váš tým negativně ovlivnit?

Většina týmu to sledovala, věděli jsme, jaký je průběh a že Bohemka vedla. Skončilo to tak, jak to skončilo. S Plzní ale jde vždy o velký zápas, přišla spousta diváků, další sledovali utkání v televizi. Apelovali jsme na hráče, abychom podali profesionální a co nejlepší výkon. Snažili jsme se zápas oddělit od situace v tabulce. Chtěli jsme divákům nabídnout dobrý výkon, hráli jsme za sebe, za Slavii. Probíhalo by to stejně, ať by zápas předtím (na Spartě) dopadl jakkoliv.

Opět se zaskvěl útočník Václav Jurečka. Těžíte hodně z jeho aktuálního rozpoložení?

Venca je tahoun týmu, jsem s ním maximálně spokojený. Jeho výkonnost je skvělá, přínos pro mužstvo má veliký. V presinku, napadání, přechodové fázi, soubojích. Udrží míč. Aktuálně je v perfektním rozpoložení, strašně si ho vážím za to, jakou práci pro tým odvádí. Bonusem jsou góly, a jsou to krásné branky. Má dobrý pohyb, z toho vše vychází. Zužitkovává svou herní aktivitu. Je to strašně platný hráč, takové typy mám rád. Když máme míč, je nebezpečný. Když balon nemáme, je pracovitý. Když soupeř kope standardku, je ve vápně a vyhrává důležité míče. Je na něj spolehnutí.

V průběhu druhé půle střídal ze zdravotních důvodů obránce Igoh Ogbu. Jak to s ním vypadá?

Má problém s přitahovačem, který ho zlobí dlouhodobě. I proto před dvěma týdny preventivně střídal s Bohemkou. Už o poločase říkal, že to hodně cítí, pak si řekl o střídání. Nemohl jít do maximálního sprintu. Problém má dlouhodobější, stupňoval se. Víme, jak je pro nás důležitý v soubojích a při obranných standardkách, ale jeho stav se zhoršoval. Nechtěli jsme riskovat, že by došlo k vážnějšímu zranění.

Za Plzeň se trefil dvacetiletý útočník Rafiu Durosinmi. Co říkáte jeho potenciálu?