Dvě krvavá plzeňská zranění na Slavii. Podle Bílka byl zákrok Juráska na Tvrdoně nesmyslný

První mrazivý moment se udál ve 14. minutě. Jurásek dostal pas za obranu, míč si postrčil dopředu, ale Tvrdoň se po něm vrhnul a balon přikryl. Rozběhnutý slávistický záložník mu však šlápnul na pravou ruku, zezadu ho trochu postrčil Václav Jemelka. Tvrdoně zasáhla velká bolest, od Juráskovy kopačky měl nad předloktím krvavou stopu. Ihned střídal a do brány nastoupil Jindřich Staněk. „Nesmyslný zákrok Matěje Juráska," glosoval to Bílek.

„Ještě jsem to neviděl z opakovaných záběrů. Nevím, jestli mohla být červená karta. Každopádně mi v takové situaci chybí větší respekt ke gólmanovi, který jde rukama na zem. Marián má ruku hodně roztrženou, bude se dávat dohromady delší dobu. Dostal příležitost po dlouhé době. V úseku, který na hřišti byl, vypadal skvěle. Hodně mě to za něj mrzí," podotkl Bílek.

„Byl jsem u té situace, Matěj mu nešťastně prošlápl ruku, brankář tam měl tržnou ránu a přeju mu, ať se brzy uzdraví. Bylo to nešťastné, ale červenou kartu bych asi nedával. Musí to však posoudit někdo jiný," komentoval nepříjemný okamžik slávistický útočník Václav Jurečka.

Za čtvrt hodiny zůstal s krvavým šrámem Hejda. Po dlouhém autu šel do hlavičkového souboje, ve kterém byli ještě obránce sešívaných Igoh Ogbu a jeho spoluhráč Filip Kaša. Hejda dostal úder do obličeje a byl otřesený. Z hrací plochy byl odnesen na nosítkách, nahradil ho Milan Havel. „Střetl se s Kašou. Má tržnou ránu na hlavě, je otřesený. Uvidíme, jestli se dá do úterního zápasu s Bohemkou do pořádku," uvedl Bílek k Hejdovi.