Trpišovský je jako Klopp nebo Tuchel, míní Palička. Na Priskem oceňuje komunikaci i pokoru

Dánský odborník po utkání ještě nechtěl přemítat o dalším derby, jen avizoval, že bude s týmem rozebírat systém hry, rozestavení i role jednotlivých hráčů. „Trpišovský má výhodu v tom, že vždycky může počítat s širokým kádrem, a to početně i kvalitou. Sparta takovou šířku moc nemá. Když hrála v ideálním složení, vše fungovalo, ale když vypadnou někteří hráči, není to takové. Priske nemá v záloze ani tolik taktických variant jako Trpišovský," pozoruje Palička.

K Trpišovskému nachází ještě jeden příměr. „Myslím, že se u něj projevuje to samé jako u Kloppa a Tuchela. Jejich výhodou bylo, že nebyli špičkoví fotbalisté, tím pádem byli ochotní se vzdělávat a sledovat progres ve fotbale. Trpišovský je podobný jako oni dva, nikdy nic nedostal zadarmo, vše si musel od základu vydobýt. Šel po nových věcech a je to vidět na jeho kvalitě," poukazuje Palička.

Příchod Priskeho mohl pomoct i ke kultivovanějším průběhům derby. Tyto zápasy byly v nedávné době extrémně vyhrocené, bylo v nich hodně nenávisti. Obě jarní derby ale měla štábní kulturu. „Přispívají k tomu také rozhodčí v čele s Daliborem Černým. Je dobře, že bude pískat i to následující. To, co se dělo v nedávné minulosti, bylo špatně, a myslím, že si to všichni začali uvědomovat. Je to i díky trenérům, jde o hodně, ale respekt a profesionalita se zvýšily, což je jen dobře," kvituje Palička.