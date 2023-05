Rozhodne derby útok? Čísla z jara hovoří pro Spartu, tlačit ale musí Slavia

Celosezonní čísla hovoří pro Slavii. Vstřelila zatím 87 branek, zatímco její rival 71. V jarní části jsou ale lepší Letenští, kteří se prosadili jedenačtyřicetkrát, sešívaní „jen" šestatřicetkrát. Před sobotním šlágrem, do něhož jdou svěřenci kouče Briana Priskeho s dvoubodovým náskokem, je ale nejdůležitější aktuální forma.

A zde se misky vah zase trochu převrací na stranu Slavie, která v posledním kole rozdrtila Bohemians šesti brankami. Naopak Sparta se spíše protrápila k výhře 1:0 v Olomouci. „Jeden velký boj a moc fotbalu jsme neviděli. Výhra je ale v závěru sezony důležitější než předvedená hra. Samozřejmě máme ambice hrát pěkný fotbal, občas to ale zkrátka nejde," přiznal po utkání Priske.

Spartu většinu jara táhlo ofenzivní trio ve složení Lukáš Haraslín, Jan Kuchta a Tomáš Čvančara. Jenže poslední jmenovaný je pro zranění do konce sezony mimo, a zdá se, že Haraslínovi také forma lehce odešla. Otázkou tedy zůstává, jak Priske svou útočnou řadu poskládá. V Olomouci rozhodl žolík Martin Minčev, zlepšené výkony podává na místě Čvančary Adam Karabec a hru oživil i později příchozí Kryštof Daněk. Zapomenout nesmíme ani na Awera Mabila, jeho start ale moc pravděpodobný není.

„Balon se furt vrací. Dochází pak ke ztrátám a tým se nedokáže dostat do kombinace, šance či tlaku. Víceméně se furt hrálo na polovině Sparty, která se k ničemu nedostala," rozebírá autor 74 branek v rudém dresu. V jiných soutěžích je vysoký forvard na běžném pořádku. „Ostatní ligy mají velké útočníky. Záleží ale na mužstvu, spoluhráčích a trenérovi," dodává pětinásobný vítěz české nejvyšší soutěže s tím, že nezbytná je samozřejmě podpora spoluhráčů.

Osmadvacetiletý forvard přitom na podzim po příchodu ze Slovácka příliš nezářil. „Je příkladem toho, že se dá do základu dostat trpělivostí a pracovitostí," hodnotí Lokvenc. „Má dobré zakončení a umí si najít místo. Navíc toho hodně oběhá. I ve Slovácku hrál výborně, ale ve Slavii má daleko lepší spoluhráče. Dokážou ho v šestnáctce najít," oceňuje.

Slavie však nespoléhá jen na Jurečku. Čtrnáct branek v sezoně vstřelil, v součtu s působením v Liberci, Mick van Buren. Jedenáctigólový Peter Olayinka kvůli zranění už do ročníku nezasáhne, na řadě jsou pak zkušený Stanislav Tecl a univerzál Ondřej Lingr s deseti zářezy. Pro Slavii hraje určitá variabilita, vpředu mohou bez problémů naskočit i Ivan Schranz či Matěj Jurásek.

Více útočit bude muset Slavia. Remíza by tři kola před koncem udržela na čele Spartu, která by ve zbytku nadstavby mohla i jednou remizovat, a titul by byl stále její. Rozuzlení uvidí fotbalová veřejnost v sobotu od 18:00 na Letné.