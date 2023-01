Trpišovský o přeskočení Plzně, dlouhém nastavení i Juráscích: Matěj brzy přesáhne českou ligu

Fotogalerie +8

Před utkáním vám nahrála zaváhání Plzně a Sparty. Nažhavily vás ztráty rivalů?

Pro nás se nic nezměnilo. I kdyby ty zápasy dopadly jinak, stejně bychom museli naše utkání zvládnout. Slavia musí hrát vždy na vítězství, kór doma. Co se možná mění, je psychické rozpoložení, tým vnímá, že nedotahuje, ale může někoho přeskočit. Apel od nás jiný není, ale ano, hráči mohou být nabuzenější.

První poločas skončil remízou 1:1, o přestávce jste udělal dvě změny, ze hry šel i střelec vaší branky Václav Jurečka. Proč?

Šlo o souběh víc věcí. V první půli jsme nehráli dobře na pravé straně, měli jsme problémy i do defenzivy. A pak jsme taky chtěli dostat na hřiště Matěje Juráska, takže někdo odejít musel. Venca Jurečka nám pomohl, dal gól, ale chtěli jsme do hry dostat jiné typy, hráče, kteří jsou silní v driblinku, v náběhu, potřebovali jsme zvýšit pohyb. A to se povedlo, třeba Doudis (David Douděra) chodil v každém náběhu do tandemu, pravou stranu jsme rozhýbali. Cítili jsme, že levá strana Jablonce je pro nás průchodnější, tam jsme chtěli zápas zlomit.

A Matěj Jurásek dal nakonec dvě branky. Co jeho výkonu říkáte?

Navázal na to, jak se jevil v přípravě. Bylo to pro nás velké téma, vlastně celou přípravu byl v základní sestavě. Pak jsme se ale rozhodli dát přednost tomu, aby šel do rozběhnutého zápasu, aby nepřišel do situace, která se přesně stala. Kdyby nastoupil od začátku, třeba by byl právě on tou obětí a střídali bychom ho. Chtěli jsme využít jeho formu, ať už by měl zápas takový průběh, jaký měl, nebo bychom vedli. Myslím, že to vyšlo skvěle. Pomohl nám výkonem, byl nebezpečný, dal dva góly. Je to pro něj vzpruha. Může nastupovat v základní sestavě.

⏲️ KONEC | Pět gólů a výhra na úvod jara ✅ Do čela tabulky nás poslali Václav Jurečka, Mick van Buren, Ondřej Lingr a dvougólový Matěj Jurásek! ✨🥳 #slajab pic.twitter.com/cQsCo08jYS — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 29, 2023

Kde vidíte jeho potenciál?

Naznačuje potenciál, který je obrovský. Brzo bude přesahovat českou ligu. Je jen dobře, že se tihle kluci objevují v české lize. Je málo těch, kteří v osmnácti nebo devatenácti zvládají ligové zápasy na české scéně. Trochu se obávám, co bude v létě, pokud bude v těchto výkonech pokračovat. Nejtěžší bude, abychom ho udrželi ve stejné linii, ale nemáme o něj strach. Věříme, že pro nás bude na jaře strašně důležitý hráčem.

Mimochodem v první půli rozhodčí nastavil osm minut. Jak jste se na to tvářil? V šesté minutě nastavení jste inkasovali.

Podle mě je to dobře. Lidi přijdou na fotbal a chtějí fotbal vidět. Od první minuty se pořád kvůli něčemu nehrálo. Pro nás to nastavení v tu chvíli dobré nebylo, protože jsme cítili, že taháme za kratší konec. Dostali jsme gól, což je ale naše chyba, za to se zlobit nemůžeme. Potřebovali jsme jít do kabiny, něco si říct a třeba vystřídat. Ale za to nastavení chci rozhodčí pochválit. Byly tam strašné prostoje, dlouhé přezkoumávání u videa, spousta faulů, rozdrobení hry. Čistého času se hrálo málo.

Jakou pozici budou mít ve Slavii zkušení útočníci Mick van Buren a Stanislav Tecl?Video : Sport.cz, SK Slavia Praha

Po pátém gólu jste smeknul čepici směrem k Davidu Juráskovi. Oceňoval jste tak jeho nádhernou asistenci, kdy z půlky hřiště nahrál na gól Matěji Juráskovi?

Ano, bylo to za tu přihrávku. David měl posledních čtrnáct dní trochu složitější období, úplně se nám nelíbil, byl terčem kritiky kvůli některým věcem. Nevyšla mu generálka a i v první půli měl spoustu věcí, které se mi moc nelíbily. Jsem rád, co předvedl. Osobně tuhle přihrávku miluju, byla skvělá. Trochu si pochvalu vyžádal, ptal se totiž, jestli byla hezká. Fakt byla. Fantastická věc, skvělé provedení.

Proč nehrál Igoh Ogbu, který v zimě přišel z Lilleströmu?