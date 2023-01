Gól, asistence, nadšení fanoušků. Van Buren se vrátil do Slavie jako král. Měl jsem husí kůži, řekl

Hodina hry uplynula, Slavia hrála s Jabloncem 1:1. Pomalu začínala stupňovat obrátky, a když přišel na hřiště Mick van Buren, totálně soupeře zmáčkla. „Když přišel, změnila se energie na stadionu. Skvěle vyřešil dvě situace," chválil trenér červenobílých Jindřich Trpišovský. „Posledních třicet minut jsme hráli skvěle, to udělalo rozdíl," prohodil van Buren.

Byl na hřišti zhruba čtyři minuty, když si přebral míč, rychle si ho navedl a z více než dvaceti metrů pěknou utaženou střelou překonal jabloneckého brankáře Jakuba Surovčíka. „Měl jsem jedinou myšlenku, a to vystřelit co nejrychleji. Trefil jsem to dobře, super," usmíval se jeden z hlavních hrdinů nedělního odpoledne.

Za dvě minuty pak senzační přihrávkou připravil gólovou pozici pro Ondřeje Lingra, který ji využil a zvýšil náskok domácích. „Nejdřív jsem chtěl střílet, ale pak jsem viděl, co dělají obránci a že je Lindži sám. Musel jsem mu přihrát. Myslím, že to bylo dobré," popisoval van Buren, jenž pak pobídkou do vápna přispěl i k prvnímu gólu Matěje Juráska.

💬 „Z přijetí fanoušků mám husí kůži, bylo to fantastické. Všechno se povedlo,“ popisoval v češtině své bezprostřední emoce Mick van Buren, který za 6 minut na hřišti stihl proti Jablonci gól a asistenci! ⚡️#slajab — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 29, 2023

Mimochodem na tiskové konferenci hovořil velice slušnou češtinou. „Slyším ji v kabině, mluvíme tak s klukama. Navíc i doma s přítelkyní je to hlavní jazyk," nastínil, jak se náročný jazyk za léta v Česku naučil.

Rodák z Ridderkerku se do Edenu vrátil v zimě z hostování v Liberci. U Nisy se mu dařilo, připsal si devět gólů. Proto si ho Trpišovský a spol. v zimě vyžádali zpět, dali mu šanci v přípravě a on ji využil. „Navázal na rozpoložení, které měl ke konci podzimu. To si sem přinesl. Je ve skvělé pohodě, je rozehraný, sebevědomý a cítí podporu týmů, spoluhráči a lidi ho mají rádi," vycítil Trpišovský.

Van Buren hrál naposledy v soutěžním zápase za Slavii v srpnu 2021, pak byl zapůjčen do Českých Budějovic a Liberce. Kočování po hostování si užil dost. Proto v šanci ve Slavii už ani moc nedoufal. „Ani moc nevím, asi už jsem to ani nečekal. Vždyť už jsem starší hráč. Když jde o mladého hráče, je logické, že se z hostování vrátí. Já jsem každopádně rád, že jsem zpátky. Slavia je nejlepší klub v České republice, chci tu hrát," vyznal se třicetiletý forvard.

„Podle mě je podruhé v nejlepším rozpoložení, co ho ve Slavii pamatuji. Poprvé to bylo těsně před tím, než si zlomil nohu (červenec 2018). Tehdy patřil k nejlepším hráčům týmu. Na pozici hrotového hráče se cítí nejlíp, tam ho chceme využívat. Přemýšleli jsme o tom, že bychom ho dali do základní sestavy, ale pamatovali jsme na jeho historii, že uměl do zápasů vstoupit. Věřili jsme, že by mu to mohlo sedět. Vyšlo to," prohlásil o rvavém útočníkovi Trpišovský.