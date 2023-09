Trpišovský pochválil Mandouse, Hlavatého má na seznamu

Je tedy teď Aleš Mandous jedničkou? Nebo máte určenou hierarchii brankářů?

Máme čtyři gólmany (úsměv). Ale je to tak, že Koli (Ondřej Kolář) má do neděle osobní volno, od pondělí začne trénovat. Mandy by chytal tak jako tak, protože s Karvinou podal velice slušný výkon. I tady v Pardubicích se mi moc líbil. Měl sice jen jeden důležitý zákrok, ale velmi dobře pracoval za obranou, v první půli zachránil jednu situaci. Dobře vylézal na nepříjemné míče do kapsy mezi bránu a obránce. Ukázal velice dobrou hru nohama, trochu nám nahrazoval chybějící levou nohu u stoperů. Záměr splnil skvěle. Jsem za něj rád, cítím, že i tým mu chce pomoct. Na lavičce byl větší výbuch emocí při Mandyho chycené šanci než při vstřeleném gólu. On si to zaslouží. Uvidíme, co bude dál.

Nestraší vás, kolik šancí jste v Pardubicích zahodili?

Naštěstí jsme to zvládli. Věřím, že v dalších zápasech budeme produktivní. Tréninky vypadaly dobře, klukům to tam padalo. Ale tady jsme ani tu nejvyloženější šanci neproměnili. Měli jsme z našich střel vytěžit víc. Někdy jsou zase zápasy, kdy dáte z jedné šance gól. Věřím, že až se zase víc sladíme a dáme se do kupy, budeme produktivnější.

Václav Jurečka sice proměnil penaltu, ale ve druhé půli neuspěl v několika velice nadějných pozicích. Ostatně v lize se předtím taky trefil jen z penalty. Musíte s ním nějak pracovat po psychické stránce?

Moc jsme s ním nepracovali, protože byl na reprezentaci a mentální kouč Houšťa (asistent Zdeněk Houštecký) byl na operaci. Ale vážně, Venca to ví sám. Na druhou stranu dal góly z penalt, trefil se i za nároďák z hodně těžké pozice. Tam mu to hezky připravil Mojma (Chytil), Venca ho moc nepochválil, tak to za něj udělám já. Budu se ale opakovat, Venca proti Pardubicím předvedl výborný celoplošný výkon, byl důležitý i při obranných standardkách. Bohužel góly ze hry teď nedává. Kdyby byl v úplné pohodě, jak ho znám, tak by třeba tu šanci z druhé půle asi řešil spíše hlavou než nohou. Ale myslím si, že na konci sezony bude na podobných číslech, na která dosáhl v minulém ročníku.

Za Pardubice byl vidět záložník Michal Hlavatý. Je to hráč, který vás zajímá?

Nebudu mlžit. Je to šikovný a zajímavý hráč a máme ho v širším seznamu už delší dobu, ale tím neříkám, že ho přivedeme. Teď jsme ho sledovali na poslední chvíli, kdy jsme byli v Lublinu na odvetě se Zorjou. Koukali jsme na jeho dva zápasy, když jsme řešili, že nám nevyšli hráči ze zahraničí. Hledali jsme možnosti pro rozšíření kádru. Je to podobný typ jako Petr Ševčík, kterého ho musím pochválit. V Pardubicích podal možná svůj nejlepší výkon v sezoně. Hráli na sebe, byly to hezké souboje, oba ukázali velkou kvalitu. Míša má biologický vývoj pozdější. Myslím, že bude dál docházet k jeho rozkvětu a na téhle úrovni bude hrát hodně dlouho.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Michal Hlavatý z Pardubic a brankář Slavie Praha Aleš Mandous.

Na lavičce byl poprvé Andres Dumitrescu, jenž přišel nedávno ze Sepsi. Co od něj očekáváte v porovnání s Lukášem Provodem, který momentálně nastupuje jako levý bek či wingbek?

Přinese jinou typologii a herní styl. Když tu Andres je, můžeme také Lukáše zase využít uprostřed hřiště. V systému 3 - 4 - 3 nebo 3 - 5 - 2 je Andres na pozici wingbeka vhodnější. Nasává informace a změnu pojetí. Co vidím, do defenzivy to bude rychlé, do ofenzivy si bude muset zvyknout. Provi je určitě silnější ve hře hlavou, má mentální sílu pro tým, umí mužstvo koordinovat. Dumi je velmi dobře běžecky připravený a vhodný na určitý styl hry. Bude záležet na typologii utkání i na tom, jak budeme hrát. Pokud budeme hrát s wingbekem, je to spíš pro Dumitreska. Pokud nastoupíme vzadu ve čtyřce, tak je to spíš pro Proviho.

Stoper Tomáš Vlček nastoupil jen na poslední vteřiny utkání. Jaká je jeho pozice a je pro vás využitelný momentálně jen v systému se třemi stopery?