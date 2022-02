Na slávistickou lavičku se vrátil kouč Trpišovský, který kvůli nemoci chyběl při čtvrtečním úvodním utkání vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy v Istanbulu, kde červenobílí zvítězili nad Fenerbahce 3:2. Domácí trenéři udělali čtyři změny v základní sestavě, do branky se po čtyřech měsících vrátil Kolář.

Slavia se zpočátku přes dobře pracující hostující defenzivu příliš nedostávala do vyložených šancí. Po čtvrthodině hry Olayinka v akrobatické pozici na zadní tyči minul, na opačné straně ve 27. minutě minul Květ. O dvě minuty později vyrazil tvrdou ránu domácího Ševčíka brankář Valeš. Bohemians dokázali chvílemi hrozit a v 37. minutě před Marečkem na poslední chvíli ve vápně vypíchl balon Samek, který v sobotu oslavil 18. narozeniny.

Dvě minuty před pauzou domácí otevřeli skóre. Bah jemným centrem dloubl balon do šestnáctky a nabíhající Olayinka pohotově nohou umístil balon do sítě. Neubránil ho Daniel Köstl, bratr slávistického asistenta trenéra Jaroslava Köstla.

Bohemians v souboji nejhorší a nejlepší defenzivy mohli až do poslední chvíle pomýšlet na bodový zisk, ale do žádné další vyložené šance už se nedostali. Naopak v poslední minutě základní hrací doby po závaru dorazil míč po vlastní střele z hranice vápna do sítě střídající Traoré, branka domácích ale neplatila kvůli ofsajdovému postavení Fily. Slávisté i tak tři body udrželi a vítězně se naladili na čtvrteční odvetu s Fenerbahce.