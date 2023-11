Trpišovský: Ševčík je nenahraditelný. Rozdílový muž sešívaných ví, jak se vrátit

Na zranění trpí až příliš často. „Nemám s tím velký problém. Vím, jak se vrátit, jak se připravit. Fotbal je o hlavě, u mě záleží vždycky hlavně na kondici. Ve Slavii ale máme skvělý tým odborníků, maséry, fyzioterapeuty a kondičáky. Vždycky nás rychle dostanou do formy. Je to jejich velká zásluha, že jsem mohl nastoupit od začátku,“ děkuje Petr Ševčík.

Jak často chybí, mladší hráči se tlačí na jeho místo. „Jsme Slavia, každý trénink bojujeme o místo. Každé přestupové období přijde tři až pět nových hráčů. Tak to prostě je. Vlčáci k nám do týmu chodí, to je dobře. Je na každém hráči, jak se k tomu postaví.“

„Sledovali jsme je, když to časově vychází, vždycky se koukáme. Je to logické, je to náš největší rival. Všichni jsme zápas zvládli. I ti, co měli v předchozích utkáních menší minutáž. Z toho mám radost,“ kvituje záložník.