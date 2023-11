Porazili jsme velký tým v plné palbě, oceňuje Bořil. Přitom se bál, že bude mazec

Ani nevím, jak dlouhá doba uběhla. Že nastoupím, jsem se dozvěděl večer před utkáním. Překvapilo mě to, ale byl jsem šťastný. Chci hrát každý zápas, zvlášť takhle velké a na domácí scéně. Ohromně jsem si to užil. Zaslouženě jsme vyhráli.

Soustředil jsem se hlavně na to, abych se vrátil. Byl jsem trpělivý, trenéři i kluci v kabině mi obrovsky pomohli. Pracoval jsem na sobě. Někdy člověk odehraje dobré i špatné zápasy. Proti Římu se všechno sešlo a my to přetavili ve vítězství.

Pro nás obrovské povzbuzení, budeme si více věřit. V neděli jsme na stejném trávníku prohráli s Plzní, v Evropě chceme nadále dokráčet co nejdál. Ukázali jsme, že na takové soupeře máme, že proti nim umíme hrát. Je to jen o hlavě.

U mě je to vždy padesát na padesát. Buď zahraju, nebo ne (smích). V každém zápase jsem pod tlakem, ale tak to zkrátka mám rád. Takhle vůbec nepřemýšlím. Kam mě trenér postaví, tam budu hrát. Kdyby na to přišlo, stoupl bych si i do branky. Trenéři mě znají, vědí, jaký jsem srdcař, že umím ostatní vyhecovat.