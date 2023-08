Dostál deptal Slavii. Druhý poločas byl extrém, líčil hrdina. Chválil fanoušky

Včasná vyběhnutí a perfektní zákroky proti slávistickým střelcům, reflexivní vyškrábnutí hlaviček, likvidace tutových šancí, povedené skoky proti ranám ze střední vzdálenosti. Gólman Stanislav Dostál předvedl v bouřícím Edenu všechno možné. „Zápas to pro mě byl mimořádný, občas jsem si připadal jako na střelnici, ale k bodům můj výkon nevedl, což mě mrzí," litoval hrdina Ševců po porážce 1:2.

Mick van Buren, Tomáš Holeš, Ondřej Lingr, Václav Jurečka, Mojmír Chytil, Michal Tomič nebo Matěj Jurásek. Ti všichni na dvaatřicetiletého gólmana stříleli a on se proti nim vytáhl. „Jestli jsem byl někdy takhle v permanenci? Možná na Spartě po postupu, ale ani tam jsem asi neměl tolik práce jako teď," pátral Dostál v paměti.

Z množství ošemetných situacích vypíchl zákrok v samém závěru proti hlavičce Chytila. „To jsem běžel přes celé malé vápno už i z posledních sil. Byl to zákrok vabank, ale vyšel," popisoval.

Slávisté ho víceméně sami rozchytali, díky výživnému pracovnímu nasazení se cítil dobře. „Při takovém množství střel, a když vám to lepí, tak se chytá hrozně dobře. Bylo by to jiné, kdybychom z prvních dvou střel dostali dva góly. Pak se do toho hodně těžko dostáváte. Upřímně musím říct, že mi pomohly i tyčky. Na začátku to kolem mě létalo sem a tam, kluci to i ubránili. První poločas jsme odbránili celkem v pohodě. Nějakou práci jsem měl, ale to k tomu patří," rekapituloval zlínský gólman.

Sešívaní v prvním poločase trefili brankovou konstrukci hned třikrát. V jeho závěru soka přikovali do pokutového území. „Chtěl jsem vědět, kdy skončí nastavení. Slavia měla čtyři nebo pět rohů po sobě, závary byly neskutečné, létalo to z jedné strany na druhou. Díval jsem se po rozhodčím, jestli už to pískne," líčil Dostál, jak prožíval poslední minuty před pauzou. „Druhý poločas byl extrém," doplnil k tomu, jak se pak před severní tribunou musel ohánět.

🎙️ Ondřej Lingr gólem krátce po přestávce nastartoval slávisty k výhře nad Zlínem. 🎻 #slazln Po zápase prozradil, jak těžké bylo překonat obranu Zlína s výborně chytajícím Dostálem i co padlo o pauze v kabině. A nezapomněl ani poděkovat skvělým fanouškům. 🌪️ Sledujte ohlasy 👇 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 6, 2023

Hned po pár desítkách vteřin ve druhém poločase ho překonal Ondřej Lingr. „Strašná škoda. Snažil jsem se roztáhnout, ale dírka mezi nohama zůstala. Ondra to zkušeně dal. Kdyby míč napálil, možná by mě trefil. Chtěl bych to chytit, ale nevyšlo to," povzdechl si muž s rukavicemi, jehož pak ještě překonal Van Buren.