Tykač: Lásku ke Slavii jsem zdědil, jako to ve slušných rodinách bývá. Chce vyhrát ligu i pohár

Opravdový fanda Slavie v jejím čele? Snový scénář pro sešívaný tábor se stal skutečností. Nový majitel klubu, miliardář Pavel Tykač, na svém webu přiblížil jak vztah svůj vztah k Slavii jako takové, tak plány do budoucna. A to poměrně ambiciózní. Na jaře plánuje zvítězit v obou domácích soutěžích a také dojít co nejdále v Evropské lize.

Foto: SK Slavia Praha Nový majitel Slavie Pavel Tykač.

Článek Děvětapadesátiletý Tykač si, jak sám zmínil, příležitosti stát se majitelem klubu nesmírně váží. „Slavia Praha je legendární fotbalový klub. Když se objevila možnost jednat o koupi, vůbec jsem neváhal. Je to moje srdeční záležitost, a tak se zdráhám říct, že jde o investici." Sešívané totiž podporuje od útlého věku. „Už jako malý kluk jsem fandil Slavii, to se ve slušných rodinách dědí z generace na generaci. Komu jinému by ostatně čelákovičtí sedláci mohli fandit? Rudým, kteří nám znárodnili statek a pozemky, sotva," rýpl si podnikatel, jenž je podle magazínu Forbes čtvrtým nejbohatším Čechem s majetkem 183,3 miliardy korun. Tykač věří, že jeho vstup do vlastnické struktury klubu přinese dlouhodobou stabilitu. „Za posledních třicet let měla fotbalová Slavia Praha snad deset vlastníků. Oznamuji, že toto přeprodávání nejvýznamnějšího českého klubu skončilo. Již na prodej není a nebude," prohlásil. „Zůstanu jeho majitelem a věřím, že ani moje děti jej nikdy neprodají a společně s Tribunou Sever budou fandit," dodal Tykač. Pavel Tykač: My jsme Slavia! 🔴⚪💟 https://t.co/Y2m3PDrZn7 — Fanklub SK Slavia Praha (@FanklubSKS) December 27, 2023 Jednadvacetinásobného ligového mistra dál povede současný předseda představenstva Tvrdík. Tykač s ním napevno počítá. „Odvádí velmi dobrou práci. V tuto chvíli nechystám žádné personální změny ve vedení klubu," konstatoval majitel energetické a uhelné společnosti Sev.en Energy. Slavia přezimuje v tabulce s pětibodovou ztrátou na obhájce titulu Spartu, která odehrála o zápas víc. Na konci února se pražští rivalové utkají v Edenu ve čtvrtfinále domácího poháru, v březnu poté vršovický celek čeká osmifinále Evropské ligy. „Cílem je získat titul mistra ligy i pohár pro vítěze MOL Cupu a v jarní části evropských pohárů se probojovat co nejdále. K tomu kromě hráčů a trenérů musí samozřejmě přispět i management a vlastník," prohlásil Tykač. „Z hlediska dalšího rozvoje si přeji co nejdříve zahájit stavbu mládežnického tréninkového centra, obecně na práci s mládeží se budeme hodně soustředit. Sport považuji za velmi důležitý a prospěšný faktor ve výchově a zrání dětí. Mezi priority bude patřit i rozvoj ženského týmu, který je výjimečně úspěšný (22 titulů mistryň ligy a pravidelný účastník Ligy mistryň)," uzavřel Tykač.