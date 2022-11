Tým má na víc, o pohárech bych ale nemluvil. S Plavšičem i Almásim počítáme, říká Mikloško

Jak moc vám nová práce změnila život?

Jak vidíte (ukazuje do rohu své kanceláře - pozn. aut.). Dovezl jsem si sem rozkládací postel, takže tady sem tam přespím. Doma už se skoro nevidíme, přijíždím kolem sedmé osmé hodiny, rychle něco sním, vezmu psa a jdu se s ním na hodinu projít, ať si vyčistím trochu hlavu. Ráno vstávám v půl šesté, abych byl zase na osm na Bazalech. Je toho dost.

Když jste se v roce 2010 vracel z Anglie do Česka, tak jste prohlásil, že funkcionářem být nechcete, co se změnilo?

Asi jsem o dvanáct let starší (smích). Měl jsem za ty roky několik nabídek jít trénovat brankáře k národnímu týmu, do Sparty Praha i do Baníku. Ale to české prostředí, i to co se dělo na svazu, mě odrazovalo. Neměl jsem chuť do toho vstupovat. Ale ve fotbale, i když v jiné roli, jsem přesto byl (vyhledávač brankářských talentů - pozn. aut.). Měl jsem možnost chodit do klubů a setkávat se s lidmi.

A přišla další nabídka z Baníku?

Vyšlo to na dobu, kdy jsem byl z práce ve Sport Investu už trochu unavený. Původně jsem byl oslovený, abych se podíval na brankáře v Baníku, tak jsem začal docházet na tréninky a poznával jsem lidi v klubu, setkal se s majitelem panem Brabcem. Bavili jsme se o tom, že Baník nemá prakticky žádný skauting a zda bych v tom neuměl pomoct. Kývl jsem, ale zároveň jsem majiteli řekl, že pro svou práci potřebuju znát koncepci klubu, kterou v Baníku nevidím. Začali jsme se setkávat častěji a poté, co jsem mu řekl i pár věcí, které se mu asi nelíbily, mi nabídl, abych chod klubu změnil. Trochu mě k tomu vyprovokoval, na druhou stranu jsem cítil, že se mu líbilo, co jsem mu řekl.

🎬 𝐬𝐥𝐨𝐰 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 | Tento týden se nese ve znamení zátěžových testů. pic.twitter.com/M2dSmTrfDW — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) November 22, 2022

Jak dlouhou jste mu o problémech Baníku vykládal?

Hodinku dvě na asi pěti schůzkách. Vyvrcholilo to tím, že jsem byl zvolen do představenstva klubu a dostal jsem pravomoci k rozhodování o trenérech, hráčích a všem, co se v klubu děje po sportovní stránce. To byly i mé podmínky.

Skautský tým už jste postavil?

Není to v této době lehké, všechno je strašně drahé. Cestování, ubytování a podobně. Ale dáváme ho dohromady. Pomoc nám slíbili i bývalí hráči Baníku například Václav Daněk, Ivo Staš nebo René Bolf. Je skvělé, že se tito kluci do chodu klubu zapojují a pomáhají v jeho rozvoji.

Foto: Václav Jirsa, Právo Fotbalová historie. Luděk Mikloško při tréninku reprezentace.Foto : Václav Jirsa, Právo

Jaký nejpalčivější problém jste v Baníku našel?

Když to zjednoduším, tak nejvíc byly vidět problémy v prvním týmu. Aniž bych to chtěl házet na Pavla Vrbu, chyběla mi tam kondice, intenzita, nadšení, nějaká pospolitost. Byl to takový nejdůležitější díl, který jsem cítil, že je třeba změnit. Že tam musí být kluci, kteří potáhnou za jeden provaz a budou makat jeden za druhého. Museli jsme sáhnout do realizačního týmu i z důvodu, že jsem byl překvapený, že se v Baníku pracuje se zastaralými technologiemi pro sledování kondice hráčů. V klubu nebyly GPS moduly, z nichž jde jasně vyčíst, jak který hráč pracuje, kolik toho naběhá, v jakých prostorech, a spousta dalších věcí. S tím se tady nepracovalo, z toho důvodu jsme vyměnili i kondiční trenéry. Obrovská výhoda byla, že ti nejlepší pracovali v Baníku. Po téhle stránce je nyní ten tým velmi dobře složený, včetně hlavního trenéra Pavla Hapala.

Povedla se výměna trenérů tak, jak jste si představoval?

Tím, že jsme vyhráli ty tři domácí ligové zápasy, je to hodnocení kladné. I když to poslední utkání v poháru se Spartou výsledkově nevyšlo, což je velká škoda. Mohli jsme zvítězit, ale porazili jsme se vlastními chybami. Když od tohoto utkání odhlédnu, tak nejen ty domácí, ale i zápasy v Plzni a na Slavii jsme odehráli dobře. Tým šel herně pomaličku nahoru, osobně ale věřím, že má ještě obrovské rezervy. Uvidíme, co se nám s ním podaří udělat přes zimní přípravu, která je za mě ale hodně krátká. Potřebovali bychom tak o týden dva navíc.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Pavel Hapal před lavičkou Baníku Ostrava.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Příprava je krátká, ale přestávka je kvůli světovém šampionátu v Kataru nezvykle dlouhá. To nestačí?

Kluci ještě trénují, hráče testujeme, abychom zjistili, jak na tom jsou kondičně. Poté dostanou individuální plány s tím, že místním klukům budou kondiční trenéři na Bazalech plně k dispozici. Hráči budou mít GPS, takže budeme přesně vědět, kolik tomu dali. Věřím, že přijdou připraveni tak, že do toho budou moci vlétnout, jako by už byli čtrnáct dní v přípravě. Pak to stačit bude.

Ulevilo se vám hodně, když tým po změně trenéra zvládl první zápas doma proti Slovácku?

Tím že to vyšlo, se ten tým zklidnil a začala se měnit i atmosféra mezi hráči. Kluci si začali více věřit, ale bylo to i tím, že velmi dobře pracovali. Nějaké body se udělaly, což jsme chtěli a z toho důvodu jsme s výměnou trenéra nečekali do konce podzimu. Do zimní přípravy půjdeme v relativním klidu, ale ten klid je opravdu relativní, protože tam pořád jsou ty čtyři ztracené domácí zápasy. Nálada je teď dobrá, protože jsme dokázali vyhrávat, a také hra byla slušná, ale jaro bude nesmírně těžké.

Baník by rád hrál o pohárové příčky, je to v tuto chvíli reálné?

Já bych o pohárech vůbec nemluvil. Teď je našim hlavním cílem vyhrát u soupeřů, se kterými jsme doma ztratili. K tomu máme doma Slavii, Spartu i Plzeň. Možné je ale všechno a budeme se snažit skončit co nejvýše. Když to bude stačit na první skupinu, budeme moc rádi, ale když se nyní dívám na to, jaké soupeře doma máme, byl by úspěch asi i to, když si zahrajeme střední skupinu. Důležité pro mě bude, když budeme předvádět minimálně takovou hru jako na konci podzimu, ne-li lepší.

Slavii, Spartu, Plzeň už Baník několik sezon neporazil. Co s tím dokážete udělat z pozice sportovního šéfa klubu?

Finančně se srovnávat se Spartou, se Slavií ani s Plzní, které hodně pomohla účast v Lize mistrů, nemůžeme. Musíme vycházet z toho, co nám dovoluje náš rozpočet a porovnávat se s týmy, které jsou na tom jako my. Ani ony nedokáží porážet kluby, které jsou schopné zaplatit každého hráče z Česka a pomalu z celé Evropy. Slavia skupuje každého lepšího fotbalistu a vyrovnat se jí je hodně těžké. Srdjana Plavšiče bychom normálně vůbec nebyli schopni zaplatit.

Tohle se asi fandům Baníku nebude líbit...

Mohou nám pomoct a bude to v pohodě (smích). Ale vážně, fandové by měli znát realitu. Netvrdím, že Spartu nemůžeme porazit, nebylo k tomu daleko. Hodně jsme ji potrápili a byli jsme blízko k tomu, abychom ji z poháru vyřadili. Dali jsme Spartě dvě branky, což se v závěru ligy třikrát za sebou nikomu nepodařilo. Dobře jsme hráli i v Plzni, která měla ve druhém poločase obrovský strach z výsledku. I tam jsme ale udělali chyby, které nás dostaly dolů. Jinak si myslím, že herně jsme se těmto klubům vyrovnali a pokud bude dobrá kabina, hráči budou dobře připraveni, můžeme hrát s kýmkoliv.

Půjde Baník po podobné cestě jako Slovácko, které je úspěšné i bez velkých nákupů?

Podobné to může být v tom, že chceme stávající kádr udržet ve stejném složení co nejdéle, abychom měli čas kluky dostatečně poznat a případně vyhledat někde nějaké posily a vhodně ho doplnit. Počítáme i s hráči, kteří jsou u nás na hostování, s Caduem a Plavšičem. Ti kluci jsou tu ohromně spokojení, poznali, že je tu vynikající kolektiv, a zrovna Plavšič tady hodně pookřál. Fanoušci ho milují, on miluje je, šel ohromně nahoru a je tady spokojený.

📺 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 | Baník 𝐯𝐬 Sparta Ještě jednou díky za parádní atmosféru. ⚡️ pic.twitter.com/hxNXqxG5f5 — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) November 21, 2022

Objevila se informace, že je o Plavšiče zájem v zahraničí, už jste otevřeli jednání se Slavií?

Zatím ne, Slavia se ještě neozvala a dohoda byla taková, že by u nás měl působit do konce ročníku. A pokud se ozve, uděláme všechno pro to, abychom ho udrželi. Připravujeme se na to, že ho tady na jaře budeme mít, neovlivníme ale, co s ním Slavia zamýšlí. Fotbal je o penězích. Zároveň se díváme i dovnitř, protože máme své odchovance, kterým bychom nějakými překotnými nákupy uzavřeli cestu.

Všechny zajímá, jak je to jeho platem?

To je mezi kluby a zveřejňovat to nebudu (smích). Ale mohu říct, že velkou částkou se na jeho platu podílí Slavia.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Srdan Plavšič (vlevo) v dresu Baníku.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Situace s Caduem je jasnější?

Dohoda je do konce sezony, počítáme s tím, že na konci roku, kdy má mužstvo sraz, se jak on, tak Plavšič zapojí do přípravy.

Zapojí se do ní i útočník Ladislav Almási, o kterého se zajímá Slavia?

Věřím, že s námi bude pokračovat dál. Je to hráč, který má z mého pohledu ještě obrovské rezervy a v našem týmu může vylétnout ještě hodně vysoko. Pokud bude rozumný a rozumní budou i jeho agenti, tak ho tu budou chtít nechat. Může to být hráč, který bude dávat dvacet pětadvacet branek za sezonu. A později bude ještě cennějším zbožím.

Janu Laštůvkovi bylo nedávno 40 let, Jiřímu Letáčkovi start v Baníku po přestupu z Pardubic nevyšel. Budete řešit vám nejbližší otázku brankářů?

Jirka přišel v době, kdy byl tým dole, fanoušci byli nespokojení a dávali to najevo. A kluk z menšího města, který takový tlak nikdy nezažil, to měl hodně těžké. Je tady nyní jako trojka, před něj jsme posunuli našeho odchovance Martina Hrubého, kterému chceme dát šanci i v lize. Je to cesta, kterou chceme jít, bude ale na něm, jak bude pracovat a zda kvalitu v zápasech potvrdí. Pokud ne, budeme muset v létě asi přivést zkušenějšího gólmana.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Brankář Jan Laštůvka z Ostravy.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Trenér Pavel Hapal si posteskl, že mu tým v defenzivě připadá hodně křehký. Budete hledat lídra, který by to zpevnil?

Máme v obraně rezervy a z mého pohledu nám v ní chybí konkurence. Máme Frydrycha, Lischku, Pojezného, který je velký talent do budoucna, stejně jako 18letý Měkota. Zraněný je Svozil, který teprve začíná s tréninkem a na začátek jara s ním nemůžeme počítat. Na straně máme Fleišmana, který je ohromně poctivý kluk, ale už má své roky. To jsou posty, kde budeme hledat.

Janu Baránkovi, jednomu z asistentů Pavla Vrby, jste nabídl práci u třetiligového týmu. Nepřijal ji a odchází do Slovácka. Zklamalo vás to?

Mrzí mě to. Chtěl jsem si ho tu udržet, protože Baník velmi dobře zná. Pavel Hapal si přivedl své lidi, Honza dostal ale nabídku být hlavním trenérem B-týmu, kde by se staral o mladší hráče, tak jak to dělal pod Pavlem Vrbou v áčku. Tahle pozice mi pro něj připadala nejlepší. Nevzal to a následně zřejmě dostal nabídku ze Slovácka, protože požádal o rozvázání smlouvy. Je to mladý trenér, představoval jsem si, že se vypracuje a časem se posune k áčku. Že si vychováme trenéra sami, z toho pohledu mě jeho odchod mrzí.

Rozhovor tvoříme v době, kdy se hrají základní skupiny mistrovství světa v Kataru, sledujete ho?

Vidíte, televizi mám vypnutou (ukazuje na LCD panel na zdi - pozn. aut.), zatím na to nebyl čas. Viděl jsem asi dvě utkání, a to ještě ne celé. Viděl jsem zápas Anglie proti Íránu, ale to úplně náhodou. Byl tam velký rozdíl v rychlosti, v práci s míčem.

Jsou Angličané vaším favoritem?