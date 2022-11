Plavšič s Amlásim excelovali. Kdo z nich zůstane? Chci je tu na jaře oba, má jasno Hapal

Plavšič se zasloužil také o pokutový kop, protože míč z jeho nohy ve vápně zablokoval obránce hostů Martin Dostál rukou. „Srdjan je to rozdílový hráč, dokáže udělat převahu, nachystat gól. On se fotbalem prostě baví a je to vidět," chválil srbského záložníka trenér Baníku Pavel Hapal.

Srb v Ostravě hostuje do konce aktuálního ligového ročníku ze Slavie, která si ho ale za určitých podmínek může v zimní přestávce stáhnout zpátky. „Byla by to velká komplikace. Uvidíme, jak se k tomu postaví on sám. Myslím, že se tady cítí výborně, fandové ho přijali, ale nemá to asi úplně ve svých rukou," pokračoval Hapal, který by mohl v zimě přijít nejen o Plavšiče, ale také o slovenského střelce Almásiho, po němž právě Slavia pokukuje.

„Byl jsem osobně na zápase Bohemians se Slavií a Jindra Trpišovský se mě na Almásiho ptal. Já jsem se zase ptal jeho na Plavšiče. Ale nedokážu si vůbec představit, že by došlo k nějaké směně. Nedokážu říct, který z nich by mi chyběl méně," řekl Hapal.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Trenér Ostravy Pavel Hapal měl důvod ke spokojenostiFoto : Petr Sznapka, ČTK

„Ale je to věc klubů. Jde o nabídku, která nemusí přijít jen ze Slavie. Laco kvalitu opakovaně potvrzuje a dává góly. Bylo by těžké rozhodování, kdybych si měl vybrat. Chtěl bych udržet oba," zdůraznil.

Zda v Baníku bude hrát i na jaře netuší ani 26letý Plavšič. „Nemám zatím žádné informace. Uvidíme, co se stane, nebo nestane v zimě," pokrčil rameny 166 centimetrů vysoký fotbalista, kterého fandové Baníku rychle vzali za svého. A to i přesto, že patří Slavii a hrál i ve Spartě.

Po dalším skvělém výkonu proti Bohemians jej v 85. minutě vyprovázel ze hřiště obrovský aplaus. „Slyšel jsem, že je velmi těžké si ostravské fanoušky získat a mně se to povedlo po druhém zápase. Je to skvělý pocit, děkuji jim a moc si to užívám. Myslím, že viděli, jak makám na hřišti, a to je to, co po mě chtěli. Vždy se snažím dávat do hry maximum a oni to ocenili," přemýšlel Plavšič, pro něhož mohlo být utkání proti Bohemians posledním ligovým v Baníku.