Úspěšná generálka bez Vydry. Den, kdy bude Matěj připravený, se blíží, řekl Horváth

Benidorm (od našeho zpravodaje) - „Matěj má za sebou pár tréninků. Dohodli jsme se, že využití na patnáct minut mu nepomůže. Navíc jsme v závěru kontrolovali hru vzhledem k vedení, než abychom se tlačili dopředu. Do hry by se tedy příliš nedostal, trénink byl pro něj jednoznačně lepší. Samozřejmě, chtěli bychom, aby byl fit a připravený do hry. Zatím tomu tak není. Ale ten den se blíží," řekl plzeňský asistent Pavel Horváth po utkání, kterým viktoriáni zakončili soustředění ve Španělsku.

Vydra, který přišel do Doosan Arény se statusem volného hráče, má za sebou dlouhou pauzu. Zápas nehrál od květnové operace křížového vazu v kolenu. V Benidormu se už zapojoval naplno do tréninků, byť do utkání ho zatím trenéři nepustili. Vypadá však, že se tento moment blíží. Existuje šance, že Vydra zasáhne na část zápasu s Hradcem Králové, kterým příští sobotu vstoupí ligový lídr do jarní části?

KONEC ⌛️ | Poslední zkoušku před ligou viktoriáni i díky dvěma trefám Chorého zvládli vítězně! 💪#PLZMOL #Benidorm2023 #fcvp pic.twitter.com/wEyZG3px9i — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) January 20, 2023

„Jdeme s Matějem den po dni, má za sebou dlouhou pauzu. Nedovedu si představit, že bych osm měsíců nekopnul do míče. I Matěj cítí, že v některých fázích je unavený, kontrola míče je potom jiná. Jde o to, aby měl on sám pocit, že je ok. Nemyslí, že to bude trvat měsíc, ale v tuto chvíli to od začátku zápasu ještě není," podotkl Horváth.