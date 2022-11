Už nehrál se soupeřem, nůžkami vystřihl jubileum. Můj nejhezčí gól, radoval se Rondič

Čtvrt hodiny před koncem poslal rodákovi ze Sarajeva parádní centr do vápna autor první branky Van Buren a ve vápně osamocený bosenský útočník vystřihl parádní nůžky a levačkou rozvlnil síť. „Od začátku jsem věděl, že je zkusím. Vždy po tréninku je s trenérem brankářů cvičím a celkem se i trefuji. Jen jsem čekal na takový balon a proti Hradci to vyšlo," radoval se 23letý útočník.

Prostoru Rondič dostal od hostující obrany v šestnáctce vrchovatě. „Až mě to překvapilo. Asi pět minut předtím jsem šel do vápna a myslím, že to byl Kodeš, a vůbec nekoukal na míč a všímal si jen mě. Takže mě to překvapilo, obzvlášť když vím, že Hradec hraje hodně soubojový fotbal, jeden na jednoho. Naštěstí jsem toho využil," oddychl si Rondič po své první trefě v sezoně.