V Ostravě jsem spokojený. Myslím, že na hřišti je to vidět, říká host ze Slavie Plavšič

Technicky skvěle vybavený srbský záložník pomáhá Ostravanům stoupat v tabulce a od fanoušků se mu za to dostává zasloužené odměny. Když jej v 85. minutě trenér Pavel Hapal stáhl, vyprovázely jej ze hřiště bouřlivé ovace.

„Je to skvělý pocit, děkuji jim moc. Slyšel jsem, že je těžké si fanoušky Baníku získat. Mě se to povedlo hned o druhém zápase. Myslím, že lidé vidí, že makám na hřišti a to po mě chtějí. Vždy se snažím dávat do hry maximum a oni to ocenili," těšilo Plavšiče.

Výsledek je jednoznačný, ale jaký byl zápas proti Bohemians z vašeho pohledu?

Těžký. Dobře jsme do něj vstoupili, brzy jsme dali gól, potom i druhý. O poločase jsme si říkali, že musíme přidat třetí gól, protože Bohemka umí utkání otáčet, když v poločase prohrává. Bylo důležité nedostat gól, ale my jsme ho dostali ze standardky. Deset patnáct minut to z naší strany nebylo dobré, třetím gólem jsme to zlomili. Pořád jsme hráli to svoje a snažili se plnit úkoly od trenérů. To bylo důležité.

U gólu na 2:0 jste hned věděl, že to propasírujete mezi brankáře a tyč?

Když jsem dostal od Kuzmy (Kuzmanoviče) nahrávku, tak jsem viděl, že Almási nabíhá a první myšlenkou bylo, že bych mu to prostrčil. Potom se na něho ale navázal hráč, tak jsem si řekl, že to zkusím. Dal jsem si ještě jeden dotek a zakončil jsem tak, že to tam naštěstí spadlo.

U prvního gólu Ladislava Almásiho na 3:1 jste míč naváděl ze stejné strany, neuvažoval jste o stejném provedení?

No, uvažoval. Ale gól už jsem měl a před zápasem jsem kamarádovi říkal, že budu mít 1+1. Tak jsem to dal před branku a on si balon pěkně našel a zakončil.

Vybojoval jste i penaltu, to by se dalo brát jako 1+2, ne?

To jsem nevěděl, že se to počítá jako asistence. Tak děkuju (smích).

Je slovenský útočník Almási ideální parťák?

I na tréninku dobře spolupracujeme. Vím, že je ve vápně nebezpečný, tak se snažím dát balon do vápna a on si ho najde. Tentokrát to taky vyšlo.

Baník se pod Pavlem Hapalem zvedl, pomohla týmu výměna trenérů hodně? Když jste přicházel, těšil jste se na spolupráci s Pavlem Vrbou.

Nehráli jsme pod ním ale moc dobře. Nedokážu říct, čím to bylo. Vždy, když přijde nový trenér, je to nový impuls pro hráče. Všichni jsme za to vzali, ukazujeme od prvního zápasu, že chceme vyhrávat.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Pavel Hapal před lavičkou Baníku Ostrava.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Minule na Slavii jste nemohl hrát. Jak jste to prožíval?

Když jsem šel do Baníku, tak jsem věděl, že proti Slavii nebudu hrát. Ale byl jsem s týmem v Praze a podporoval ho. A proti Bohemce mi odpočinek pomohl. Byl jsem odpočatý a bylo to vidět.

Třikrát jste nyní doma v lize zvítězili, ale na hřišti Plzně a Slavie jste prohráli. Teď přijede v MOL Cupu Sparta, budete si na ni doma věřit?

Myslím si, že výhra 4:1 byla dobrá pozvánka pro lidi. Doufám, že nás přijdou podpořit. Doma ukazujeme, že umíme, hraje se nám lépe. Venku to byli těžcí soupeři. Věřím, že to bude doma lepší, porazíme silného soupeře a postoupíme.

Přestože jste po příchodu do Baníku herně ožil, body jste moc nesbíral, čím to bylo?

Nevím, bylo to podobné jako ve Slavii. Někdy odehraju výborný zápas, ale nemám tu statistiku. Teď jsem se zaměřil na to, abych to zlepšil. V Ostravě jsem spokojený, je to vidět i na hřišti. Vrací se mi to. Na každý zápas jsem šel s čistou hlavou, a i když jsem třeba neměl gól a nahrávku, tak se snažím to odmakat. Po každém zápase mám nejvíce kilometrů, tak jsem spokojený, i když se neprosadím gólově.

Říkáte, že jste v Ostravě spokojený, Slavia si vás v zimě může ovšem z hostování stáhnout. Už víte, kde budete na jaře?

Zatím nevím, nemám žádné informace. Uvidíme po konci podzimu, co se stane.

A kdybyste se mohl rozhodnout vy sám?