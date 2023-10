Významný den pro Slovácko. Předvedli jsme málo, mrzelo Kadlece. Těší se na pivo

„Jsme hodně zklamaní. Hrozně moc jsme chtěli zvítězit a dát tak klubu k narozeninám tříbodový dárek. Bohužel se nám to nepovedlo,“ smutnil kapitán Slovácka Michal Kadlec, který byl i členem tehdejšího týmu, který v říjnu 2003 nový stánek přátelským duelem s Borussií Mönchengladbach otvíral. Někdejší Synot zdolal věhlasného německého soupeře 3:2.

Triumfu nad Libercem se ale teď Hradišťští nedočkali. „Bohužel jsme nebyli příliš nebezpeční v soupeřově šestnáctce. Vstřelili jsme sice rychlý vedoucí gól, avšak záhy jsme dovolili hostům vyrovnat. Byla to nešťastná branka. Zdálo se, že se liberecký Tupta odraženého balonu trochu lekl, přesto dorazil míč do sítě,“ popsal Kadlec jeden z klíčových okamžiků střetnutí.

Tupta pak ještě zahodil další velkou šanci. „Gólman Fryšták nás podržel. Poté jsme měli nějaké náznaky směrem dopředu my. Bohužel neskóroval Havlík z velmi dobře kopnutého trestňáku ani v úplném závěru Daníček. Na to, že to byl pro Slovácko tak významný den, jsme toho předvedli málo. Plichta je zasloužená,“ uznal Kadlec.