Vaníček s Květem jako Pat a Mat. Minela do sbírky silvestrovských kuriozit

„A to jsme si pochvalovali, že nám na jaře defenziva celkem funguje," těžko se mu skousávalo, že jeho tým vytěžil ze souboje s Mladou Boleslaví po remíze 2:2 jen bod, a tudíž se dál zmítá u dna tabulky.

„Ono se nám to navíc nestalo poprvé. Byl už to druhý inkasovaný gól po chybě, kdy si dáváme přednost ve vápně a soupeř nás za to ztrestá," hořce připomněla zimní posila Klokanů Ondřej Petrák. „A právě takové chyby nás sráží."