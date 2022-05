V baráži chceme uspět, co bude pak, je starost vedení, říká kapitán Opavy Žídek

„Bohemka je tradiční ligový klub s velkou kvalitou. Mají v týmu zkušené ligové fotbalisty, a přestože jim sezona nevyšla, bude to těžký soupeř, který umí mít velkou kvalitu. My se budeme snažit je naším fotbalem co nejvíce potrápit. Musíme mít respekt, ale se strachem do toho souboje nemůžeme jít, protože to by byl průšvih," přemítá stoper SFC Opava Jan Žídek.

„Je pro nás důležité, že začínáme doma, protože naši fanoušci umí doma vytvořit bouřlivou atmosféru a vyburcovat nás k nadstandardnímu výkonu. Proto je budeme potřebovat. Je dobré začít doma a nejlépe vítězstvím," dodává.

Finanční kondice Opavy není nejlepší, ambice klubu postoupit to ale podle předsedy představenstva klubu Zdeňka Viktorina nesnižuje. „Postoupit chceme, ale to neznamená, že uhneme z nastavené klubové koncepce. Tedy aby na prvním místě stále byla zejména ekonomika a stabilita klubu," řekl Viktorin.

🗣 VYJÁDŘENÍ • ,,Rád bych vyzval všechny fanoušky, aby si ve čtvrtek udělali čas, dorazili podpořit naše hráče v boji s klokany a vytvořili skvělou atmosféru," uvedl předseda představenstva, Zdeněk Viktorin.https://t.co/PNirCrmMXx — Slezský FC Opava (@sfcopava) May 17, 2022

A Jan Žídek zdůrazňuje, že hráči by se otázkou, zda slezský tým chce nebo nechce do první ligy, vůbec neměli zabývat. „My hráči i realizační tým chceme uspět. Hrajeme fotbal proto, abychom vyhrávali. Byl by nesmysl jít do zápasu s tím, že ho nechceme vyhrát. A to, jestli se liga následně přijme, nebo ne, už je věcí klubu. Nás hráče to budoucí rozhodnutí ale nesmí zajímat. Stejně to neovlivníme," uvedl.

Bohemians v závěrečném kole prvoligové nadstavby rozdrtili Karvinou 4:0. O všechny góly se postaral bývalý útočník Opavy David Puškáč. „V úterý ráno jsme si telefonovali a řekl jsem mu, že doufám, že už se vystřílel. Dlouho gól nedal a pak najednou čtyři, tak doufám, že se zase odmlčí. Já mu přeju jen to dobré, když nám dá góly a my tu baráž vyhrajeme, tak mi to vadit nebude," usmíval se Žídek.

Foto: Vít Šimánek, ČTK David Puškáč (vpravo) z Bohemians se raduje ze třetího gólu.Foto : Vít Šimánek, ČTK