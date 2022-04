Ve Spartě si na góly Sejka sázeli. Nejvíc mi věřil Karabec, prozradil teplický spasitel

Ač je mu teprve 19 let, osm minut po přestávce si před hostující brankou počínal jako zkušený kozák. Ve vápně na hranici ofsajdové pozice převzal balon, naznačil střelu. Zasekávačkou se šikovně zbavil Havla a pravačkou vystřelil přesně k protilehlé tyči.

„Tahle akce dokumentovala náš projev v celém zápase. Chtěli jsme hrát fotbal, po zemi, byli jsme kvalitní na balonu a v soubojích. V akci se zúročila práce celého týmu. Ale možná o trochu důležitější byl první gól, kterým jsme vyrovnali před pauzou a šli do druhého poločasu s remízou 1:1. Kdybychom prohrávali 0:1, bylo by to o dost složitější," připustil Sejk, který se svými parťáky s Jihočechy musel skóre otáčet.

„Nehráli jsme špatně. Změnili jsme trochu styl hry v defenzivě, když jsme se trochu stáhli do bloku a nepresovali Budějovice po celém hřišti, protože jsme věděli, že jsou na tom fotbalově dobře a umí z takových situací vyjet. Předvedli jsme skvělý týmový výkon," radoval se.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Zleva brankář Dávid Šípoš z Českých Budějovic a Václav Sejk z Teplic.Foto : Ondřej Hájek, ČTK

Čtvrtým zásahem překonal svůj osobní cíl, s nímž na Stínadla na hostování z Letné dorazil. Byly jím tři vstřelené góly, což však nejprve nechtěl prozradit. „Vypadalo by to, že si moc nevěřím," zdůvodnil s úsměvem. Tři góly by byly jistě solidním počinem, jenže pomyslnou laťku musel zvednout hned po prvním startu v první lize. V Ostravě při svém debutu totiž skóroval hned dvakrát.

„Po Ostravě jsem už přemýšlel o jiných číslech. Musím říct, že předtím jsem si dával nižší metu, ale postupně jsem ji začal navyšovat a určitě se nechci na tomhle čísle zastavit," řekl se zdravým sebevědomím.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Zleva Václav Sejk z Teplic, brankář Dávid Šípoš z Českých Budějovic a Lukáš Skovajsa z Českých Budějovic.Foto : Ondřej Hájek, ČTK

Když před startem jarní části na sever Čech odcházel, po gólovém galapředstavení v Ostravě mu mladší sparťani prozradili, že si na něj sázeli, kolikrát se za Teplice trefí. „Musím říct, že některá čísla mě docela překvapila, protože byla vysoká. V tu chvíli jsem si říkal, že mi docela věří. Doufám, že se na ně dostanu," přeje si. Kdo mu nejvíce věřil? „Adam Karabec," usmál se.

Kdo ví, možná mu sázku vyhraje. „Fyzicky se cítím fakt skvěle. Myslím, že jsem dobře připravený. I na takové náročnější týdny. Vím, že tuhle zátěž vydržím a odráží se to i na mém sebevědomí. I když toho dost oběhám, vím, že to vydržím a můžu dopředu valit na plný pecky a neztratím hned sílu," pověděl Sejk.