Věk nezastavíš. Víc burcovat už jsem nemohl, culí se vítězný Rada

Těžký terén na severu opět prověřil oba týmy. „Chci poděkovat lidem, co se nám starají o trávník, udělali maximum. Dělali, co mohli, aby hřiště bylo důstojné. Postupem času už nebylo tak kvalitní, jako mají samozřejmě v Olomouci. Prostě tu máme trochu jiné povětrnostní podmínky," poukazuje Petr Rada.

„Do druhé půle jsme vstoupili hodně aktivně, možná nejlépe v letošní sezoně a vstřelili branku. Další šanci měl znovu Kratochvíl za dvě minuty, tentokrát mu to gólman chytil. Pak už to bylo ubojované. Měli jsme i štěstí, byla tam tyč. Uhráli jsme to a jsme za tři body strašně rádi. Mrzí mě, že stav hřiště pak už neumožňoval hrát. Ale s tím nejde nic dělat," hodnotí bývalý kouč české reprezentace.

Výhra znamená pro mužstvo velkou úlevu. „Každé vítězství by nás mělo povzbudit. Nevím, jestli někdo z našich hráčů zažil takovou situaci. Není příjemná, což je někdy vidět na hřišti, když to zavání chybou. Musí tam být nasazení, které jsem dnes viděl. Nesmíte vypustit jeden souboj. Úleva může být, ale musíme koukat dál," přemítá Rada.

Spokojený je s nováčkem v útoku Janem Silným. „Honza na to, že to bylo jeho první ligové utkání, mě překvapil. Udržel hodně balonů, pak mu sice odešly síly. Neměl to vůbec lehké s jejich stopery. Jeho poctivost a povaha je výborná, zapadl do kolektivu. Přeju mu, aby měl dobrou kariéru. Splnil se mu cíl, dostal se do ligy. Věřím, že nám pomůže," říká na adresu Silného.