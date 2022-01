Velký návrat do Ďolíčku. Klokani ulovili posilu s bundesligovými zkušenostmi

Zajímavá posila pro dvanáctý tým nejvyšší tuzemské soutěže. Dres fotbalistů Bohemians Praha 1905 bude oblékat bývalý juniorský reprezentant Ondřej Petrák. Záložník do Ďolíčku přestupuje ze Slovanu Bratislava. Podepsal smlouvu do konce sezony. Petrák se tak znovu vrací do Vršovic. V Bohemce už působil v mládeži, pak se přesunul do sousední Slavie, odkud se později vydal do světa.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ondřej Petrák během tréninku fotbalové reprezentace.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Fotogalerie +8 Kariéru má pestrou. Devětadvacetiletý defenzivní záložník Ondřej Petrák přestoupil do Ďolíčku po takřka dvouletém angažmá ve Slovanu Bratislava, předtím někdejší mládežnický reprezentant působil přes šest let v německých soutěžích. Za Norimberk odehrál 33 bundesligových zápasů, jinak v klubu působil ve druhé lize stejně jako pak i s Dynamem Drážďany. V české nejvyšší soutěži má na kontě 62 zápasů a dva góly za pražskou Slavii. "Dorazil do Ďolíčku dnes v poledne a po krátkém jednání podepsal s Bohemkou smlouvu," uvedl pražský klub na svém webu. Kontrakt má platnost do konce sezony. "Obě strany se však dohodly, že v případě oboustranného zájmu dojde v létě k jeho prodloužení," doplnili Bohemians. Bohemku posílil Ondřej Petrák ✍️ Více informací na Virtuálním Ďolíčku 👇 🌐 https://t.co/tbLvKHrxYc pic.twitter.com/vRaFv1gfw6 — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) January 29, 2022 Poslední angažmá na Slovensku nebylo pro Petráka příliš úspěšné kvůli brzkému zranění. V první lize stihl jen tři zápasy a po delší léčbě s příchodem nového trenéra působil v rezervním týmu. „Do Slovanu jsem přišel v létě, ale po pár zápasech jsem se zranil. Nebylo to nic vážného, jenže léčba trvala dlouho. Měl jsem zánět na patě. Mohl jsem cvičit, mohl jsem jezdit na kole. Mohl jsem vlastně všechno, kromě hraní fotbalu. Když jsem se konečně uzdravil, přišla výměna trenéra," líčí Petrák svůj příběh. "Do Bratislavy se vrátil pan Weiss starší a chtěl si vybudovat svůj kádr. Začal jsem cítit, že moje budoucnost ve Slovanu není dobrá. Skončil jsem v béčku, kde jsem dál trénoval a pravidelně hrál. Jsem stoprocentně připravený nastoupit za Bohemku a maximálně jí na hřišti pomoct," ujišťuje. „Ondra se na působení v Bohemce těší. Vnímá ji jako tradiční klub, který nyní hraje i navzdory výsledkům atraktivní fotbal. Do Bohemky přichází s vizí vzájemné výpomoci, kdy je společným cílem co nejlepší umístění v ligové tabulce. Děkujeme Bohemce i Slovanu za vstřícné a profesionální jednání," říká Filip Zíka z agentury Global Sports, která Petráka zastupuje. FORTUNA:LIGA Fotbalisty Bohemians posílil ruský stoper Nazarov

