Velký návrat do ligy! Člověk si toho váží úplně jinak než dřív, přiznal šťastný Kadlec

„Bylo to příjemné. Hrál jsem nějakých třicet minut a myslím, že bohatě stačily... Hezky jsem si zaběhal, ale hlavně, že jsme to zvládli vítězně a mohl jsem tomu alespoň trochu pomoci," liboval si 29letý Kadlec po obnovené premiéře mezi elitou.

Už v minulých dvou zápasech seděl na lavičce mezi náhradníky, ale na hřiště se ještě nedostal. Až v Jablonci se dočkal. „Už jsem to vyhlížel. Dneska nebyl Škoďák, takže byla o něco větší šance než normálně, že se na hřiště dostanu. Byl jsem šťastný, když mi to trenér řekl. Říkal jsem si, že si to hlavně užiju a nebudu nad ničím přemýšlet, odpracuju to a uvidím, co z toho bude. Poslední týdny jsem se na tréninku cítil mnohem líp, věděl jsem, že po fyzické stránce problém nemám, fotbalově také ne. Člověk si toho váží úplně jinak než dřív," svěřil se Kadlec.