Kromě brejků a standardních situací Brno také dobře bránilo a nepustilo Plzeň k větší šanci. Pouze ve 38. minutě se musel Berkovec pořádně natáhnout, aby vytáhl nad břevno hlavičku Chorého. Západočeši začali druhou půli očekávaným náporem, ale chyběla jim přesnost a nápad, jak vyzrát na pevnou defenzivu Zbrojovky. Povedlo se to krátce poté, co sudí Orel po zásahu videorozhodčího neuznal Řezníčkův gól z jasného ofsajdu. Z protiútoku se míč dostal do nekoncentrované obrany Brna a Bucha z deseti metrů vyrovnal.