Plzeň předvedla báječný obrat, slaví i Sparta. Klokani vezou tři body

Plzeňská Viktoria po klopýtnutí s Hradcem Králové složila na hřišti brněnského nováčka reparát, ale gólově se prosadila až po přestávce. Domácí záhy udeřili a Západočešimuseli skousnout další ránu poté, co ze hřiště odkulhal Lukáš Kalvach. Po změně stran nejprve sudí neuznali kvůli ofsajdu Řezníčkovu trefu na 2:0, aby vzápětí vyrovnal důrazný Bucha.

Šampiony to nabudilo a Kopic je v 69. minutě utěšenou střelou na vzdálenější tyč dostal do vedení. Snaha domácích o vyrovnání narazila po vyloučení Divíška a v nastaveném čase pečetil střelou do odkryté branky výsledek Vlkanova. Plzeň na Zbrojovku umí, v lize ji porazila už podeváté v řadě.