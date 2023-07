Vlček se hlásí o místo ve Slavii, k ostatním stoperům vzhlíží. Pas jako od Modriče, chválil ho střelec

Vlčkova asistence byla vskutku exkluzivní. Přebral míč, rozhlédl se a dlouhým a přesným nákopem vyslal Schranze, který se probil mezi obránci a vyrovnal. „Pas byl opravdu nádherný. Často se to nevidí a bylo to vlastně naprosto geniální z jeho strany. Prostě zvedl hlavu, já jsem viděl, že hledá za obranou místo. Dal mi to tam perfektně. Jako Luka Modrič," chválil střelec s úsměvem mladšího spoluhráče s přirovnáním k chorvatské hrající legendě.