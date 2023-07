Generálka Slavie? Skvělá atmosféra a rozpaky. Základní sestava bez posil, hráči na odchodu

Vcelku zaujal na pozici levého halvbeka (wingbeka) Matěj Jurásek. Talentovaný hráč, který obvykle hrává ve stylu Arjena Robbena „přes nohu" na pravém křídle, si může vydobýt nové místo po odchodu jmenovce Davida Juráska do Benfiky Lisabon. „Vycházíme z toho, že do tlaku budeme na levou stranu hledat leváka. Matěj vypadal v přípravě velmi dobře, má dobrou aktuální formu. Chtěli jsme ho vyzkoušet. Zvládl to i do defenzivy a dopředu byl nebezpečný," byl spokojený Trpišovský.

Slavia protočila dvě jedenáctky, a to se do nominace nedostali například Srdjan Plavšič nebo novic Conrad Wallem. „Už není v plánu, že by někdo přišel. Kádr se bude určitě zužovat. Dva hráči vědí, že jim umožníme působit jinde, sportovní úsek vede jednání s kluby, kam by mohli jít. V týdnu by mělo dojít k nějakým odchodům," prozradil Trpišovský. Aniž by jmenoval, jedním z hráčů na odchodu by měl bý záložník Petr Hronek.