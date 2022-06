Vlkanova dostal čas na odpočinek. Hradec začal přípravu také bez Fendricha

Zatímco Mejdr v letní pauze přestoupil do Sparty, opačným směrem zamířil obránce Adam Gabriel. První letní posila Hradce Králové ale spolu s dalšími reprezentanty Vlkanovou a členy mládežnických národních týmů Davidem Jurčenkem a Danielem Kutíkem dostala volno a na prvním tréninku nebyla. Sedmadvacetiletý Vlkanova se netají tím, že by se chtěl v kariéře posunout a Hradec Králové opustit, ale konkrétní nabídku podle všeho aktuálně nemá.

Hradec Králové po vypršení smlouvy opustil brankář Fendrich. Jednatřicetiletý gólman začal uplynulou sezonu jako jednička, ale v závěru ročníku kryl záda Patriku Vízkovi. Do klubu se naopak vrátil jiný brankář Michal Reichl, jenž byl v minulém ročníku zapůjčen do Dukly Praha. Po hostování v Chrudimi se podle klubového webu zapojil do přípravy s "Votroky" také mladý útočník Filip Firbacher.