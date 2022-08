Vlkanova ustál pokřiky fanoušků Slavie. Potvrdil, že je profík, chválí bývalý reprezentant

O fanoušcích Slavie:

„Někdo se takhle chová, začne nadávat. Ale mně to nevadilo, naopak mě to ještě víc vtáhlo do zápasu, strašně moc mě to motivovalo. O to větší radost z vítězství mám."

„Skandovali, nadávali. Před měsícem všichni chtěli, abych tam šel, teď na mě ti samí budou řvát, že mě nikdo nechce. Přitom mě chtěli oni. Ale já to chápu, prohrávali, hecují to. Je to super, když je to takhle vyhecované. Člověk je v zápase, není to mrtvé.“

O jednáních se Slavií: