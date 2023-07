Votroci ještě nemají vyhráno, Hradec Králové však našel řešení ohledně stadionu

A to by byl právě problém. Licenční řád FAČR totiž říká, že tam, kde klub odehraje první domácí zápas, musí pak nastupovat celý podzim. Votroci tak hrají o čas. Východočeši po návratu do nejvyšší soutěže odehráli poslední dvě sezony v azylu v Mladé Boleslavi.

Stavba arény za 650 milionů korun bez daně začala v srpnu 2021, podle platné smlouvy měla být hotová k 30. červnu. Termín stavbaři nesplnili a město dosud uvádělo, že stavba by měla být hotová do 31. července. Město stavbu na místě polorozbořeného všesportovního stadionu z roku 1966 připravovalo přes 15 let. Stadion by měl splňovat kategorii UEFA 4, což jsou stadiony pro mezinárodní utkání. Kapacitu bude mít 9300 diváků.