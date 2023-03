Vracím se jako komplexnější hráč a chci se Sigmou urvat velký úspěch, říká čerstvá posila Olomouce Pospíšil

Jaké jsou vaše první pocity po návratu?

Vrátil jsem se domů, co lepšího může být. Jsem plný energie, těším se na každý trénink. Jsem hrozně natěšený. Jako bych právě začal hrát fotbal. Dlouho jsem takový pocit nezažil. Cítím se, jako bych měl o deset let méně. Doufám, že to na hřiště bude i znát.

Vrátil jste se dříve, než jste původně plánoval?

Je to tak. Mělo to být až za rok. Překvapilo mě, že se návrat teď uskutečnil. Ve fotbale se však plánovat nedá. Naskytla se možnost už teď, tak jsem po tom skočil a jsem rád, že to vyšlo.

Byla ve hře i nějaká jiná varianta?

Ano. Mohl jsem zůstat v Jagiellonii, kde jsem měl dlouhý kontrakt nebo odejít jinak v Polsku. Motivaci jsem tam ale neměl. Chci nějaký úspěch doma. V hlavě jsem si s tou myšlenkou pohrával už dlouho. Prioritou pro mě bylo, domluvit se v Olomouci. Rád bych tady s kluky něco velkého vyhrál, jako třeba Český pohár bezprostředně předtím, než jsem se Sigmy odcházel. To jsou momenty, na které se nezapomíná do konce života. Navíc je to zdvojnásobeno tím, že budu opět hrát doma.

Není obvyklé odcházet dlouho před vypršením smlouvy. I z finančních důvodů. Touha vrátit se na rodnou hroudu byla tak silná?

Přesně tak. Někteří mi říkají, že jsem v tomto hloupý. Já však nikdy nebudu stavět peníze nad sportovní ambice. Rozhodují se srdcem a návrat domů nyní jednoznačně převážil. Jsem momentálně hrozně šťastný.

Jak na Polsko budete vzpomínat?

Bylo to tam super. Skvělá zkušenost. Myslím, že šest let v zahraničí v jednom klubu, je také ukázka nějaké kvality. Byl jsem tam půlku kariéry. Výborné angažmá. Našel jsem tam spoustu kamarádů. Já i rodina jsme si tam zvykli, byl to náš druhý domov. Malá, je ji pět let, tam vlastně strávila celý dosavadní život. Pro ni to asi bude největší změna. Chtěl bych se tam vracet, byť je to dálka. Minimálně jednou do roka.

Jak moc vám budou chybět polští fanoušci? Chodí jich na fotbal více, jsou živější...

Když jsem do Polska přestupoval, mnozí se tomu podivovali. Jedním z důvodů byli právě fanoušci, fantastická atmosféra na stadionech. Velký zájem médií o fotbal. Je to taková malá bundesliga. Cítíš se tam jako velký fotbalista.

Polská liga je hodně tvrdá, svázaná taktikou. Bylo pro vás jako technického hráče těžké se tomu přizpůsobit?

Bylo. Když jsem vyběhl na trávník v prvním zápase, zpracovával jsem si balón, hned jsem cítil kolíky na kotnících. Během deseti minut asi čtyřikrát. Na to jsem si musel zvyknout a myslím, že i díky tomu jsem nyní komplexnějším hráčem. Nejsem už jen hračička. Dokáži být důrazný a zvládám i defenzívu. Nic jiného mi ani nezbylo. Kdybych na bránění kašlal, zametli by se mnou. Dopředu jsem ale nic neztratil.

Co říkáte na výkony Sigmy? Sledoval jste její zápasy?

Kromě posledního jsem na jaře viděl všechny. Velká škoda, že z nich kluci vytěžili jen remízy. Myslím, že ve všech měli na výhru. Kdyby jen dvakrát zvítězili, vypadalo by to v tabulce lépe. Po bodu to naskakuje pomalu. Věřím, že v sobotu už nastartujeme nějakou sérii, začneme vyhrávat a dotáhneme se na čelo.

Herní styl, který po týmu požaduje trenér Václav Jílek, by vám měl sedět?

Byl to i jeden z důvodu, proč jsem se už teď vrátil. Jsem herní typ a v Polsku jsem poslední půlrok hrál téměř bez balonu. Lítalo mi to většinou nad hlavou nebo to bylo o soubojích, dlouhých nákopech. Těším se, že si v Sigmě zase zahraji dobrý fotbal.

Připsal jste si i pár startů za nároďák, vracíte se do české ligy v ideálním věku. Máte ambici dostat se i tam?

Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Když jsem do Polska odcházel, myslel jsem, že to budu mít do reprezentace blíže. Ukázalo se však, že tomu tak není. Naopak. Přitom po prvních dvou sezónách, kdy jsme hráli o titul, vyhrával jsem hráče měsíce, jsem si určitě zasloužil tam být. Teď je situace jiná, ale když budu hrát dobře za Sigmu, tak třeba pozvánka zase přijde.

Jste připravený naskočit do sestavy už v sobotu?